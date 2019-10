En el Boxing Club, "La Peke" protagonizará la pelea de fondo del festival denominado "Honor de Mujer". Enfrentará a Virginia "La Tigresa" Carcamo en lo que será su noveno combate profesional. Esta noche, en el Polideportivo del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, se desarrollará el Festival de Box denominado "Honor de Mujer, una velada boxística que tendrá en la pelea de fondo la presencia de la campanense Anyelen Espinosa, quien estará enfrentando a Virginia "La Tigresa" Carcamo, representante de San Carlos de Bariloche. La velada, que tiene programados diez combates (siete amateurs y tres profesionales), contará con el acompañamiento estelar de Marcos "El Chino" Maidana. La pelea de "La Peke" fue pautada a ocho rounds y será la novena experiencia profesional para la joven de nuestra ciudad. "Llego con muchas expectativas, entrenándome a full tres veces por día, poniéndome a punto. Hacía mucho que no peleaba y surgió esta posibilidad", explicó Anyelen en diálogo con Radio Nuevo Día de Río Gallegos. La última presentación profesional de Espinosa (23 años) fue el pasado 22 de diciembre de 2018, cuando perdió por puntos en fallo dividido frente a Ayelen Granadino en una velada desarrollada en la Federación Argentina de Boxeo (FAB). Esa fue la primera derrota de "La Peke" como profesional. Por su parte, Carcamo (35 años) llega al combate en actividad: disputó cinco de sus 19 peleas en este 2019, aunque con balance negativo en cuanto a resultados: perdió cuatro de esos cinco combates realizados este año (su record total es de 5-11-3). "Hace bastante me vengo preparando para una pelea importante como la de este viernes. Vengo hacer una buena pelea y dejar una buena impresión arriba del ring", señaló la púgil de Bariloche en el programa radial que compartió con la campanense. Las otras dos peleas profesionales que tendrá la velada serán las de semi-fondo: Alan Velázquez (de Puerto San Julián) vs Gustavo Chazarreta (de Caleta Olivia) y Carlos "Torito" Guzmán (de Trelew) vs Samuel Rey (de Puerto San Julián). Y el programa se completa con siete combates amateurs: Fabián Viñas vs Yonathan Flores, Fabricio Gallardo vs Diego Pereyra, Lautaro Verdugo vs Rubén Gasc, Marcelo Morales vs Ezequiel Soruco, Maximiliano Subiabre vs Axel González, Mario Vilches vs Jesús Millalonco y Cristian Zúñiga vs Cristian Calfuquir. "La velada va a estar linda, máxime con la presencia del Chino Maidana, quien es parte de mi familia (NdR: los Espinosa también son oriundos de Margarita, en la provincia de Santa Fe) y al que conozco desde pequeña", contó además Anyelen.

LA PEKE JUNTO A SU RIVAL DE ESTA NOCHE, VIRGINIA CARCAMO, ORIUNDA DE BARILOCHE Y 12 AÑOS MAYOR QUE ANYELEN, AYER, AMBAS SUPERARON EL PESAJE.





A CASI UN AÑO DE SU ÚLTIMA PELEA PROFESIONAL, LA PEKE ESPINOSA VOLVERÁ A SUBRISE AL RING ESTA NOCHE EN RÍO GALLEGOS.



Boxeo:

Anyelen Espinosa pelea esta noche en Río Gallegos

