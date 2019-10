La fase inicial de los campeonatos de las cinco categorías está llegando a su final. Con complicaciones que han generado las lluvias de los últimos fines de semanas, continúa disputándose el Torneo Primavera de la Liga de Escuelas de Fútbol en las instalaciones del Club Ciudad de Campana. Y la etapa clasificatoria ingresa en su etapa final en cada una de las categorías. SUB 9 La última fecha se jugará el sábado 26. Por el momento, las posiciones en la Zona A son las siguientes: 1) Ciudad Azul, 7 puntos; 2) Dante Alighieri y Arco Iris Amarillo, 6 puntos; 4) Ariel Rosada "A", 4 puntos; 5) Puerto Nuevo Azul, sin puntos. En tanto, en la Zona B, las posiciones son: 1) Arco Iris Rojo, 12 puntos; 2) Ciudad Verde, 9 pts; 3) Doble 5 y Ariel Rosada "B", 6 pts; 5) Puerto Nuevo Amarillo, 1 punto. SUB 11 Este sábado 19 se disputará la quinta fecha de esta categoría, que tiene las siguientes posiciones: 1) Santa Florentina, 12 puntos, 2) Las Campanas y Dante Alighieri, 7 puntos; 4) Ciudad Blanco, 4 puntos; 5) Ciudad Amarillo, 3 puntos; 6) Ariel Rosada "A", 1 punto; 7) Ariel Rosada "B", sin puntos. En este campeonato, los dos primeros pasan directo a semifinales, mientras que los equipos ubicados del 3º al 6º puesto se cruzarán en un repechaje. SUB 13 La quinta fecha de esta categoría se jugará el 26 de octubre. Hasta el momento, las posiciones son: 1) Dante Alighieri, Ciudad Blanco y Ciudad Amarillo, 6 puntos; 4) Ariel Rosada y Santa Florentina, 3 puntos; 6) Santa Lucia y San Roque, sin puntos. Los dos primeros pasan directo a semifinales, mientras que los equipos ubicados del 3º al 6º puesto se cruzarán en un repechaje para definir a los dos semifinalistas restantes. SUB 15 En esta categoría se estará jugando este sábado la última fecha de la clasificación. Las posiciones son: 1) Ciudad, 12 puntos; 2) Colegio Emanuel, 6 puntos; 3) Santa Florentina y Dante Alighieri, 3 puntos; 5) Qué Golazo, sin puntos. En este torneo, los tres mejores ubicados pasarán a semifinales y el repechaje será entre el cuarto y quinto de la tabla. SUB 17 En la mayor de las categorías, este sábado se disputará la última fecha. En la Zona A, las posiciones son: 1) Colegio Emanuel, 12 puntos; 2) Ciudad, 7 puntos; 3) Qué Golazo, 4 puntos; 4) Breaking FC, sin puntos. En tanto, en la Zona B son: 1) Las Acacias, 8 puntos; 2) Talento de Barrio (-1), 4 puntos; 3) Dante Alighieri (-1), 3 puntos; 4) Guerreros, 1 punto. Finalizada esta etapa clasificatoria, en esta categoría habrá cruces: 1º vs 4º y 2º vs 3º para definir a los semifinalistas. AGRADECIMIENTOS La LEF hizo público su agradecimiento a los sponsors que hacen posible el desarrollo del Torneo Primavera: Ameghino SRL, Rava Videos Juegos, Panadería Ariel, Volquetes La Cascotera, El Arca de Noé Salón de fiestas y Aitor Demarcó Inmobiliaria. Además, también al Club Ciudad de Campana, que apoya el proyecto con las instalaciones.

Fútbol Infantil:

LEF; Continúa disputándose el Torneo Primavera

