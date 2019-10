Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 18/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 18/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

BOCA Y RIVER En el inicio de la 10ª fecha del campeonato de la Superliga, River y Boca disputarán hoy sus últimos compromisos antes del partido revancha que jugarán el martes 22 en La Bombonera por la serie semifinal de Copa Libertadores. El Millonario (3º con 17 puntos) enfrentará como visitante a Arsenal (9º con 15) desde las 19.00 horas. Para este compromiso, Marcelo Gallardo dispondría una formación alternativa y estos once nombres: Enrique Bologna; Paulo Díaz, Robert Rojas, Martínez Quarta, Paulo Nahuel Gallardo; Julián Álvarez, Jorge Carrascal, Santiago Sosa, Fabrizio Angileri; Lucas Pratto e Ignacio Scocco. En tanto, el Xeneize (1º con 21 puntos) recibirá desde las 21.10 horas a Racing Club (4º con 16) en La Bombonera. Y también presentará formación alternativa: el DT Gustavo Alfaro confirmó para esta noche a Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Paolo Goltz, Junior Alonso, Frank Fabra; Sebastián Villa, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Agustín Obando; Emanuel Reynoso y Franco Soldano. Del otro lado, en La Academia, el DT Eduardo "Cacho" Coudet seguirá contando con el campanense Leonardo Sigali como marcador central titular. EL RESTO Esta 10ª fecha del campeonato de la Superliga continuará mañana sábado con los siguientes partidos: Banfield vs Atlético Tucumán (13.15), Independiente vs Argentinos Juniors (15.30), Patronato vs Newells (17.45) y Talleres vs Lanús (20.00). En tanto, el domingo jugarán: Aldosivi vs Defensa y Justicia (11.00), Gimnasia vs Unión (13.15), Huracán vs San Lorenzo (15.30) y Rosario Central vs Vélez Sarsfield (17.45). Finalmente, el lunes se medirán: Central Córdoba vs Estudiantes (19.00) y Colón vs Godoy Cruz (21.20). BLANDI, SIN CLÁSICO Por una tendinitis traumática que sufre en el peroné lateral de su tobillo izquierdo, el campanense Nicolás Blandi no estará entre los convocados de San Lorenzo para enfrentar el domingo en el clásico a Huracán. El delantero de nuestra ciudad continúa así sin poder encontrar continuidad en el ciclo de Juan Antonio Pizzi, primero porque el entrenador lo relegó y luego, cuando se había ganado su lugar, por las lesiones que lo han tenido a maltraer en este último tiempo. GANARON LAS LEONAS En la continuidad de su gira europea y después de haber disputado una serie de cinco amistosos frente a España (cuatro victorias y una derrota), el Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped venció ayer 4-0 a Italia en Roma. Los goles de Las Leonas fueron anotados por Silvina D’Elia, María José Granatto, Josefina Rubenacker y Noel Barrionuevo. Las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui volverán a enfrentar hoy a Italia. SCHWARTZMAN, ELIMINADO El argentino Diego Schwartzman quedó eliminado en el ATP 250 de Amberes al perder ayer 6-4, 5-7 y 7-6 con el rumano Marius Copil en la segunda ronda. Hoy se jugarán los Cuartos de Final de este certamen, instancia en la que el bahiense Guido Pella estará enfrentando al francés Ugo Humbert, que ayer venció 6-3 y 6-1 al belga David Goffin. MUNDIAL DE RUGBY Este fin de semana se disputarán los Cuartos de Final del Mundial de Rugby que se está realizando en Japón. El sábado se jugarán dos encuentros: Inglaterra vs Australia a las 4.15 de la madrugada (hora argentina); y Nueva Zelanda vs Irlanda, desde las 7.15. En tanto, el domingo se medirán: Gales vs Francia (4.15) y Japón vs Sudáfrica (7.15).

