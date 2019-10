Rubén Romano reunió a importantes referentes de la producción y el empleo

NOTICIA RELACIONADA: Débora Giorgi:

"Quiero volver a ver a Campana como esa ciudad donde se inauguraban empresas, donde las Pymes crecían" El candidato a Intendente por el Frente de Todos encabezó el "Foro de la Producción y el Trabajo", una jornada organizada junto a sus equipos técnicos, donde empresarios, exministros, intendentes vecinos, y representantes del sector comercial e industrial debatieron sobre el desarrollo productivo e industrial como principal herramienta para la generación de empleo. "Sin trabajo nuestra ciudad quedará estancada. Quiero pleno empleo para mis vecinos", aseguró Romano. El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano, reunió ayer en nuestra ciudad a un importante grupo de representantes de los sectores político, industrial, comercial y gremial en una jornada denominada "Foro de la Producción y el Trabajo" que se realizó en el salón La Finca. "Campana tiene que ser uno de los ejes del modelo productivo que se viene para la provincia y para el país. Mis equipos técnicos ya están trabajando con los de Axel para articular el proyecto", expresó Romano. "Hay que desarrollar un plan estratégico, Campana tiene que ser parte de la reactivación del modelo económico, que el corredor norte trabaje en conjunto para el crecimiento de cada una de las ciudades, de la provincia y del país. Sin trabajo, nuestra ciudad quedará estancada y yo quiero pleno empleo para mis vecinos", agregó. El encuentro contó con diversas ponencias de importantes referentes políticos tales como el Ex Ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, la Ex Ministra de Producción de la Nación, Débora Giorgi, el Ex presidente de la UIA, José Ignacio de Mendiguren, el Ex Presidente del CONICET, Roberto Salvarezza y el Diputado Nacional, Abel Furlán. También acompañaron a Romano los intendentes regionales Ariel Sujarchuk (Escobar), Osvaldo Cáffaro (Zárate) y Gabriel Katopodis (San Martín). "Es destacable el trabajo que hicieron Osvaldo, Gabriel y Ariel en cada uno de los municipios; cuidaron a los vecinos. Demostraron que si se quiere, un intendente puede hacerle frente a la crisis" afirmó el candidato del Frente de Todos en Campana. "El encuentro superó ampliamente nuestras expectativas. Valoramos la experiencia y el compromiso de cada uno de los profesionales que nos acompañaron. Estamos convencidos de que aunando esfuerzo podremos devolver a Campana la impronta productiva que supo tener con fuentes de empleos. Junto a la Provincia y la Nación, lo lograremos", concluyó Romano. La jornada se dividió en diferentes paneles bajo las consignas: "Políticas públicas locales para el impulso y la generación del empleo", "El aporte de las universidades, la ciencia, la tecnología al desarrollo productivo", "El mundo del trabajo" y "La Argentina que se viene". Además, se contó con la participación de Miguel Ángel Sosa (UTN), Hernán Francisco Pirsch (UNLu Campana), Hernán Stibanelli (Equipo técnico por el Frente de Todos), Ariel Aguilar (Vicepresidente de CGERA - Agrupación Gelbard), Néstor Carrizo (Sindicato de Empresas Químicas y Petroquímicas), Miguel Andere (Empresario PyME) y Marcelo Fernández (CGERA- Mesa Nacional Política Empresaria).

RUBÉN ROMANO, AYER EN CAMPANA, JUNTO A CARLOS TOMADA, SOLEDAD CALLE, DEBORA GIORGI, ROBERTO SALVAREZZA, JOSÉ IGNACIO DE MENDIGUREN, JUAN GHIONE Y ABEL FURLÁN, CON QUIENES COMPARTIÓ EL FORO.





JOSÉ IGNACIO DE MENDIGUREN, EX PRESIDENTE DE LA UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA, FUE UNO DE LOS EXPOSITORES EN UN PANEL QUE COMPARTIÓ CON DÉBORA GIORGI.





ROMANO JUNTO A KATOPODIS, SUJARCHUK Y CAFFARO. "Demostraron que si se quiere, un intendente puede hacerle frente a la crisis", LOS ELOGIó.





EL EVENTO SE REALIZÓ EN EL SALÓN LA FINCA.



Rubén Romano reunió a importantes referentes de la producción y el empleo

