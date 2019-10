El Sindicato Petrolero destacó el primer año de Milla al frente de la Federación Nacional

POR UN LUGAR EN LA CGT Ibarra confirmó que la Federación petrolera buscará ocupar un lugar de relevancia en la nueva CGT, aunque señaló que la pretensión "no es un determinado puesto". "Nosotros como Federación vamos a trabajar para que la unidad se lleve adelante y tener dentro del cuerpo directivo la representación que podamos tener", expresó el pro tesorero. "No queremos un puesto concreto, sino estar en la federación madre de todos los gremios", remarcó. El también secretario adjunto del gremio local manifestó que la Federación petrolera afronta un período de replanteos: a nivel internacional, trabaja para realinearse con los espacios que tradicionalmente acompañó, mientras que en el país su objetivo es formar parte de la CGT, en pleno proceso de recomposición. "Nunca tuvimos lugar. Y la Federación tiene mucho poder en lo que hace a la actividad energética del país y debe tenerlo", subrayó. Daniel Ibarra, secretario adjunto, señaló que la entidad gremial redujo de manera significativa su deuda y regularizó la obra social. Valoró además el apoyo de todos los secretarios generales a Milla. Y anunció que buscará lugar en la nueva CGT. A un año de la asunción de Pedro Milla como secretario general de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles, desde el gremio de petroleros privados locales realizaron un balance de su gestión y destacaron el trabajo para sacar a la institución de la crisis financiera en la que se encontraba. Daniel Ibarra, secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y Gas Privados y también pro secretario Gremial e Interior de la Federación, encabezó la conferencia de prensa en la sede gremial de calle Moreno, durante la que brindó detalles de la gestión de Milla y el estado actual de la entidad que nuclea a 17 sindicatos de petroleros privados de todo el país. En ese sentido, Ibarra destacó que -al asumir- Milla se encontró con "deudas por 280 millones de pesos que al día de hoy se han bajado a 60 millones" y afirmó que "en los próximos meses esa cifra se podrá consolidar, porque hay contratos que hay que cumplir con las clínicas, hospitales e indemnizaciones" pendientes. "Hubo que hacer ciertos trabajos que no nos gustaron, pero había que salvar a la institución", reconoció el sindicalista, en referencia a la restructuración de personal que la Federación debió afrontar dentro de su obra social y en sectores como el complejo hotelero. Sin embargo, remarcó Ibarra, hoy la entidad "salió a flote": la obra social logró conformar un nuevo directorio que fue reconocido por la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y todos los hoteles petroleros siguen en poder de la Federación, que no tuvo la necesidad de vender o tercerizar ninguno gracias a la gestión liderada por Milla. "La Federación está en una crisis muy profunda en lo que hace a sus arcas, pero hoy está mucho mejor que hace un año atrás", expresó Ibarra. El secretario adjunto del Sindicato local señaló además que la Federación "sigue trabajando para incorporar nuevos trabajadores y empresas a su convenio" y también pujando por paritarias a tiro de la inflación. Al respecto, indicó que el porcentaje de 28 por ciento acordado en mayo se está revisando en el ramo yacimientos y que las solicitudes para abrir la negociación en los ramos refinería y gas ya fueron presentadas en el Ministerio de Trabajo, apoyadas en una clausula revisión que contempla el vigente acuerdo. El objetivo es claro: corregir el "desfasaje inflacionario que pudo haber desde mayo y el bono (de 5 mil pesos decretado por el presidente Macri), que las empresas quieren que sea a cuenta de la paritaria y la Federación lo rechaza". El 2018 fue un año convulsionado para la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Casi en bancarrota, los gremios regionales que la componen se movilizaron en marzo para solicitar la renuncia de Alberto Roberti, por entonces su secretario general, que finalmente moriría meses después. Milla entonces pasó a encabezar un período de normalización junto al histórico dirigente Julio Miranda, exgobernador de Tucumán, hasta que el 17 de octubre fue elegido por unanimidad nuevo secretario nacional por un lapso de cuatro años. Los comicios se realizaron en el camping "Malvinas Argentinas" que el Sindicato local posee sobre la Ruta 6. "En su momento, nosotros propusimos a Pedro porque lo conocemos y sabemos todo lo que realizó en Campana. Su compromiso fue llevar ese modelo de gestión a toda la Federación, y hoy lo está llevando adelante con el pleno apoyo de los 17 secretarios generales que la conforman", destacó Ibarra.

Los petroleros locales ponderaron la gestión de la Federación que encabeza el secretario general de Campana





Ibarra anunció que la Federación buscará hacer valer su peso en la nueva CGT REFINERÍA Y SITUACIÓN EN BIOCOMBUSTIBLES Desde el gremio de petroleros privados explicaron la situación dentro de Axion energy y se refirieron con preocupación a la crisis en el sector de biocombustibles: en Ramallo, el sindicato tiene suspendidos más de 70 afiliados. Ibarra comentó que dentro de la refinería local se están analizando las "inversiones y nuevas plantas" instaladas a partir de la obra de expansión, que implicarán "nuevas responsabilidades para los trabajadores petroleros". Además, indicó que se encuentran estudiando un nuevo convenio por empresa, ya que el último venció en diciembre del año pasado. Por otra parte, habló de lo que sucede en las empresas de biocombustibles. Detalló que desde fines de agosto hay más de 70 empleados suspendidos en Ramallo, escenario que este viernes veía finalizada su conciliación obligatoria. En ese sentido, Ibarra no descartó que se pudieron adoptar medidas de fuerza. Según el sindicalista, la situación obedece fundamentalmente al precio del biocombustible fijado por la Secretaría de Energía de la Nación que, aducen las empresas, no alcanza siquiera para cubrir los costos de producción. Tampoco contribuye la modalidad de pago de las refinerías a las pymes productoras, que suele demorarse por 90 días. Las suspensiones también se están dando en Bahía Blanca y están amenazadas operaciones en otras provincias, como Santa Fe, Salta y Tucumán "Nosotros no compartimos las suspensiones", expresó Ibarra. "Pero la actividad de seguir de esta manera tiende a desaparecer: es inmanejable en el contexto que está el país", advirtió.

El Sindicato Petrolero destacó el primer año de Milla al frente de la Federación Nacional

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: