NOTICIA RELACIONADA: Rubén Romano reunió a importantes referentes de la producción y el empleo Tras el importante encuentro que tuvo lugar en nuestra Ciudad, y que reunió a los importantes figuras de la política con eje en la producción y el empleo, la ex Ministra de Industria de la Nación, y actual Secretaria de Producción de La Matanza definió al foro como "un ámbito realmente muy rico donde pudimos compartir entre trabajadores, empresarios y compañeros, y debatir la Argentina y la provincia de Buenos Aires que queremos", comentó Débora Giorgi, quien agregó: "felicito a Rubén y a todas y cada una de las personas que son candidatas y candidatos, y a quienes están militando para recuperar Campana, por asumir con tanta responsabilidad el desafío de luchar para devolverle el trabajo a los vecinos, y con éste, su dignidad". "Quiero volver a ver a Campana como esa Ciudad donde se inauguraban empresas, donde las Pymes crecían" sostuvo Debora Giorgi, y continuó diciendo: "hoy las empresas se van, se transforman en centros de logística; y no es incompatible, es bueno que haya logística, es buena la vinculación con el Parque Industrial. Lo que no podemos perder ni en Campana ni en todo el corredor región norte son 7 mil puestos de trabajo industriales; porque el trabajo industrial es el que luego derrama sobre el comercio, sobre los servicios". "Para tener a Campana como sinónimo de la producción y el trabajo, necesitamos a Rubén Romano, y lo vamos a acompañar desde donde nos toque estar" comentó la funcionaria. "Necesitamos el proyecto de Rubén; lo he visto hablar con vecinos, estar al lado de los comerciantes y de las pymes. El mensaje es que la otra Campana esta a la vuelta de la esquina, si ponemos empeño y fuerza para volver a recuperarla y ponerla de pie". Para finalizar Debora Giorgi afirmó: "Campana es industrial. A Campana no la van a arreglar con cinco plazas y tres obras públicas, que no están de más, pero a ésta ciudad no le vas a sacar nunca la capacidad de generar industrias, y eso hay que valorarlo"



