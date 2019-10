Karina Sala: "Romano tiene que usar el GPS para recorrer los barrios que nunca visitó"

Sala apuntó contra el candidato del Frente de Todos. Y no fue su único cuestionamiento: "Mucho habla de salud pública pero no se preocupa por mejorar la atención que reciben los pacientes en su clínica", afirmó. La candidata a quinta concejal de Juntos por el Cambio, Karina Sala, apuntó contra el kirchnerista Rubén Romano y aseveró que "recién ahora está conociendo la ciudad. Tiene que usar el GPS para recorrer los barrios que nunca visitó". Y sumó: "empezó a conocer los barrios dos meses atrás con una finalidad puramente electoralista, ya que nunca se lo vio caminar por allí y mucho menos conversar con los vecinos". No obstante, la referente radical remarcó el compromiso del intendente Sebastián Abella con la ciudad: "El conoce todas las necesidades y problemáticas de la ciudad porque está continuamente entre los vecinos y no abstraído de la realidad fuera de Campana". Además, Sala manifestó que "el candidato de La Cámpora habla sin pudor de la salud pública, mientras que el Hospital Municipal San José atiende cada vez a más vecinos por la mala calidad de atención que tiene su clínica privada". "Ahora vienen a prometer un hospital para mascotas, cuando en 20 años de gestión no lanzaron ningún proyecto en materia de Zoonosis", manifestó, al tiempo que destacó que el Quirófano Móvil impulsado por el jefe comunal, recorre distintos barrios semana a semana castrando y vacunando perros y gatos de manera gratuita. Por otra parte, la candidata a concejal de Juntos por el Cambio aseveró que "durante el gobierno kirchnerista, los gobiernos Nacional, Provincia y Municipio, estaban alineados con el mismo color político, pero no hicieron nada por el bien de la ciudad. Que no quieran venir ahora a confundir a los vecinos con ese discurso, porque lo importante es que los gobernantes sepan gestionar y trabajen por el bien común de los campanenses, como lo hizo y seguirá haciendo el intendente Abella". Para concluir, la candidata a concejal de Juntos por el Cambio le pidió a los vecinos que "el domingo 27 acompañen a Abella con su voto para seguir con la transformación de la ciudad que inició en 2015, demostrando que sabe cómo hacerlo y que su prioridad es el otro, sin importar su preferencia política".

La candidata a concejal del oficialismo, conversando con los vecinos.



Karina Sala: "Romano tiene que usar el GPS para recorrer los barrios que nunca visitó"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: