José Abel Perdomo

Permanentemente vemos como la realidad cotidiana de los argentinos se aleja cada día más del relato macrista que insiste en que estamos en las vísperas del paraíso terrenal. Para tratar de sostener esta falacia los asesores del candidato/presidente Macri lo "couchean" para que además de prometer un futuro que a ojos vista nunca llegará le hacen falsear los datos que el propio gobierno brinda. En su gira proselitista por el país utilizando los medios de trasporte del estado y ante la requisitoria periodística, el candidato de Juntos por el Cambio volvió a culpar por la descomunal deuda pública en dólares al anterior gobierno K. Sin embargo el ex ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne dijo cuando estaba en funciones que lo único que ponderaba del período K era que les había dejado un estado con un muy bajo endeudamiento lo que les permitió tomar nueva deuda. ¿Adivine quien mintió? Resulta curioso que el actual ministro de Hacienda, Hernán Lacunza manifestó que "El nivel de deuda termina siendo el fruto de una decisión colectiva, democrática" cuando el acuerdo con el FMI fue una decisión exclusiva del Poder Ejecutiva y no pasó por el Congreso a sabiendas que la mayoría de la población no estaba de acuerdo sabedor de las penurias que le esperaba. Esa es la idea que este gobierno tiene de la democracia. Está claro que ya ni el Fondo cree en el relato de Macri. El organismo multilateral de crédito en su Panorama Económico Mundial evalúa que la economía argentina terminará este año con caída del PBI de 3,1% lo que la ubica como la 7° entre las de mayor caída detrás de Venezuela, Libia, Irán, Zimbabue, Nicaragua y Guinea Ecuatorial. Además calcula una inflación del 57,3%, logrando en este rubro subir al podio al ser 3º, sólo superada por Venezuela y Zimbabue. Lo notable es que el gobierno lo ha conseguido sin sufrir guerra, ni bloqueo, ni catástrofe climática, todo un record. Asimismo pronostica que durante 2020 la actividad económica retrocederá 1,3% y la inflación alcanzará el 39,3%. Evidentemente también para el FMI, la economía macrista está entre las peores de todas. El INDEC dio a conocer la inflación del mes pasado que alcanzó el 5,9% lo que significa que en lo que va del año ya suma un 37,7% y en los últimos doce meses un 53,5%. La suba de precios alcanza un alza de 267,5% en los 46 meses del actual gobierno, confirmando un total fracaso de las políticas con las que se intentó combatir la inflación En un reporte de la calificadora global Moody´s da cuenta de la preocupación por la situación financiara de nuestra provincia indicando que la deuda en moneda estadounidense pasó en los cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal de 9 mil a más de 12 mil millones teniendo en cuente que la posibilidad de obtener los dólares necesarios para hacer frente a los vencimientos depende del gobierno nacional por no tener la provincia ingresos propios en esa moneda. En su obsesión por denostar a lo que Mauricio Macri llama populismo dijo que es lo mismo que "ceder la administración de tu casa a tu mujer", esto es gastar más de lo que se tiene demostrando una vez más lo que piensa de las mujeres. No por nada lo han calificado de "machirulo". PD: Chau Zloto. Honraste al periodismo.

Opinión:

Relato vs. Realidad

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: