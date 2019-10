Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

PASO COLAPSADO

"Durante estos días que cayó mucha agua colapsó el puente que cruzaba el zanjón que se encuentra en Avenida Rivadavia para cruzar al barrio 9 de Julio. Para los vecinos del barrio que pasamos todos los días por la zona era fundamental ya que caminar por el costado de la ruta es un peligro. Esperamos una solución pronto" escribe Ana María.

CABALLOS PELIGROSOS

"¿Están esperando que pase un accidente para tomar medidas? Calle Zaballo y Colectora (barrio La Josefa)", muestra Aldo.

VERTIENTE ARTIFICIAL

"Vertiente artificial. Esta pérdida de agua en la calle Saverio Barletta al 2300 del barrio Siderca Verde tiene más de 15 días y está vallada. No soy experto en hidráulica pero me animo a decir que se van miles de litro por día. ¿Dónde está ABSA? ¿Y el Municipio no controla? Y nosotros pagamos mucho por un servicio tan malo. Otra vertiente hay en calle Siri al 2100 del barrio Siderca rojo. Esta tiene algunos días pero ya hizo verdín", muestra Rubén.