Efemérides del día de la fecha: 19 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA Fue establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el propósito de generar conciencia acerca de la importancia de la detección temprana y promover que cada vez más mujeres tengan acceso a diagnósticos, controles y tratamientos oportunos y efectivos. Según la OMS el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres en las mujeres; cada año se detectan 1,38 millones casos nuevos y 458.000 mujeres mueren por esta enfermedad. A nivel nacional, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social estima alrededor de 5400 muertes por año con una tasa de mortalidad de 20,1 cada 100.000 mujeres. Como los conocimientos acerca de las causas del cáncer de mama son insuficientes se remarca la importancia de los controles, ya que, la detección temprana aumenta las posibilidades de curarse. INICIA LA GIRA "ME VERÁS VOLVER" Corría el año 1997 cuando Soda Stereo se despedía de los escenarios ante un Estadio Monumental repleto de personas: "no sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias totales!" fueron las palabras con las que Gustavo Cerati decía adiós. El agotamiento de las giras sumado a los constantes desentendimientos generados en las mismas terminaron deteriorando la relación de los músicos que ante la monotonía y la falta de creatividad habían visto la despedida como la solución más sana. Cada uno se avocó a sus proyectos personales y la familia, presentándose juntos en muy pocas ocasiones; la pregunta acerca del posible regreso los abordaba cada vez que podía en boca de periodistas y fanáticos mientras los productores trataban en vano de convencerlos de hacer realidad lo que hacía años pedía el público. Pasarían 10 años para que la pregunta esquivada tuviera su respuesta: una imagen de un círculo negro con la figura de 3 personas detrás de un fondo amarillo completado con las frases "Me verás volver" y "Octubre 2007" en la página web de la banda. La gira cuyos destinos abarcaban a casi toda Latinoamérica y a Estados Unidos comenzó ni más ni menos que donde habían tocado por última vez: el Monumental. Los gritos de los fanáticos llamando a los Soda cesaron cuando súbitamente las luces se apagaron y la inmensa pantalla del escenario se iluminó con un video en el que se mostraba a la banda en distintas épocas mientras el cover de la canción "Some day one day" de Queen sonaba de fondo. Fue "Juegos de Seducción" la canción que abrió el recital acompañada por las palabras de Gustavo: "¡por fin! Una eternidad esperé este instante. ¿Saben que acorde es este? ¡Sí! ¡Bienvenidos!" Aquel día tocaron "En la ciudad de la Furia", "Hombre al agua", "Signos", "Corazón delator", "En camino", "En el séptimo día", "Prófugos", entre otras, y cerraron con "Nada personal". DEBUTA "PATORUZÚ" Un día como hoy en el año 1928, "Patoruzú" debutaba en la historieta "Aventuras de Don Gil contento" en el diario "Crítica." Creado por Dante Quinterno, originalmente el personaje se llamaba "Curugua-Curiguagüigua", sin embargo, se le cambió el nombre por sugerencia del director del diario, Carlos Muzio Sáenz Peña, que le dijo que buscara un nombre más fácil, "algo criollo y pegadizo, como la pasta de orozuz"; esa así como es rebautizado "Patoruzú", nombre que proviene de juntar las palabras pasta de orozuz, y que desde su primera aparición sería dado por Don Gil: "¡Por fin llegaste, Patoruzú! Te bautizo con ese nombre porque el tuyo me descoyunta las mandíbulas." Definido por su creador como "el hombre perfecto dentro de la imperfección humana", "Patoruzú" era el último cacique de los Tehuelches Gigantes que acompañado de su ñandú Carmela arribó a Buenos Aires para vivir con Don Gil Contento, sobrino de su difunto tutor. Una curiosidad es que por razones desconocidas, al día siguiente del debut Quinterno dejó "Crítica" y "Patoruzú" volvió a aparecer recién en diciembre en "La Razón".

