HOY COMIENZA LA FECHA La 10ª jornada de la Primera Nacional comenzará esta tarde con dos partidos de la Zona 1: desde las 15.30 horas se medirán Nueva Chicago y Alvarado de Mar del Plata, dos equipos necesitados de puntos (el Torito de Mataderos está último y todavía no ganó); mientras que desde las 17.10 habrá duelo cordobés en Río Cuarto, donde Estudiantes recibirá a Belgrano. Bovaglio confirmó ayer que el capitán Matías Ballini y el delantero Catriel Sánchez volverán a estar entre los 18. El plantel realizará esta tarde su último entrenamiento antes del partido que se jugará mañana a las 19.00 en Mitre y Puccini. Con menos margen de tiempo, dado que el martes enfrentó a Tigre, y con dificultades para trabajar con normalidad por las lluvias de la semana, el plantel de Villa Dálmine estará cerrando hoy su preparación para recibir mañana a Defensores de Belgrano por la 10ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional (19.00 horas, con arbitraje de Fabricio Llobet). Por las cuestiones climáticas, el entrenador Lucas Bovaglio recién pudo concretar ayer un trabajo táctico pensando en el Dragón: en primera instancia, los jugadores vieron un editado de imágenes del último partido y luego entrenaron en el campo de juego de Mitre y Puccini. Fue entonces que el DT decidió el regreso de dos "soldados" muy importantes del plantel: el capitán Matías Ballini (el Violeta no sumó puntos en los cuatro partidos en que no fue convocado por su lesión en el soleo) y el delantero Catriel Sánchez (es el goleador del equipo con 3 tantos y estuvo ausente ante Tigre por un estado gripal). "Van a estar entre los convocados. Son dos jugadores que, desde el punto de vista físico, están recuperados", señaló Bovaglio, quien igualmente, durante la conferencia de prensa que brindó ayer, no confirmó si serán titulares frente a Defensores de Belgrano. El entrenador podría utilizar el regreso de Ballini para darle una variante táctica significativa a la formación titular, quizás retirando a uno de los extremos y soltando más al otro, aunque ayer prefirió no dar indicios de la probable alineación. "El sistema lo hemos ido variando. Y puede ser que el domingo implementemos otro. Somos bastante flexibles", señaló, dejando la puerta abierta a modificaciones tácticas. En el caso de Sánchez, todo indica que será la referencia de ataque, dado que el DT considera que Germán Lesman todavía no está para jugar de arranque y porque Marcos Arturia es baja por estos días (fue intervenido por un absceso). Sobre el "Colo" (que debutó el martes en Victoria), Bovaglio explicó: "A medida que vaya sumando minutos va a estar mejor y va a tener más oportunidades. Nos quedó la sensación que ante Tigre entró bien y empieza a ser una opción más, aunque todavía no está al 100% y siento que todavía no está para jugar de arranque". Además, también se refirió a Defensores de Belgrano, el rival de este domingo: "Es un equipo complejo de resolver, que tiene mucho oficio, con gente experimentada y una base que lleva un buen tiempo jugando juntos". Actualmente, el Dragón se encuentra 3º en la tabla con 14 puntos, producto de tres victorias, cinco empates y una caída. En cuanto a la racha de tres derrotas consecutivas que está atravesando Villa Dálmine (10 puntos) en el campeonato, Bovaglio no dudó a la hora de responder sobre sus expectativas para mañana: "Necesitamos un buen resultado, sobre todo en la parte anímica. Para que los muchachos tengan esa satisfacción de reencontrarse con los tres puntos. Y el escenario ideal es en casa, ante tu gente, frente a un rival que está arriba en la tabla. Hoy privilegio un resultado positivo y no tanto una gran actuación del equipo, que sería lo ideal. Pero ya nos ha tocado tener buenas producciones y no poder cosechar puntos". Finalmente, el DT se refirió al clima interno que vive en esta racha adversa y a los cuestionamientos que surgen cuando los resultados no son los esperados: "Tengo tranquilidad por la respuesta del equipo. Lamentablemente no hemos logrado los resultados que nos gustaría, deseamos y, creo, merecemos. Después está la tabla, que marca su realidad. Creo que el camino que debemos transitar es éste, porque el equipo se ha mostrado competitivo y no hubo prácticamente equipo que nos haya superado con claridad, más allá de algunos momentos puntuales de partido. Siento que jugamos de igual a igual con todos y que a la mayoría de los rivales los hemos superado".

LUEGO DE SU AUSENCIA ANTE TIGRE, CATRIEL SÁNCHEZ REGRESARÍA A LA TITULARIDAD. EL FÚTBOL Y LAS RELACIONES DE PODER El próximo martes 29 a las 18.00 horas se desarrollará en el Club Villa Dálmine una charla sobre "El fútbol y las relaciones de poder" destinada, principalmente, a los jugadores de divisiones juveniles. La exposición estará a cargo de Matías Martínez Reina, Liliana Carrasco y Mercedes Palazzo, docentes que dirigen el Programa de Extensión de la Universidad Nacional de Luján (UNLu) denominado AViGAU (Abordaje de la Violencia de Género desde el Ámbito Universitario). "Cuando las tribunas y las canchas se convierten en espacios donde el sufrimiento, el estado de miedo y muerte son una posibilidad cotidiana, repensarlos es una obligación. Consideramos que los espacios sociales y populares tienen que ser de todos, libres y diversos. Por eso esta actividad tiene como objetivo seguir construyendo una vida libre de violencia y mandatos de masculinidad", explicaron sobre el abordaje que tendrá la charla.

Con dos regresos, Villa Dálmine cierra su preparación para recibir a Defensores

