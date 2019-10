A menos de 48 horas del alejamiento de Carlos Pereyra, el Portuario sale a la cancha con nuevo entrenador para enfrentar al líder del campeonato. "Hay muy buen material", comentó el flamante DT, que mantendrá a los mismos 11 titulares. Una situación atípica vivirá Puerto Nuevo: a menos de 48 horas del alejamiento de Carlos Pereyra, quien condujo al equipo durante el último año y medio y renunció el jueves por diferencias con la Comisión Directiva, el Auriazul saldrá hoy a la cancha para enfrentar como visitante al líder Liniers con un nuevo entrenador, Martín Correa, quien apenas tuvo el entrenamiento de ayer para presentarse ante el plantel. Será por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera D, en un encuentro que se jugará desde las 11.00 horas en el estadio Juan Antonio Arias de Villegas, con el arbitraje de Néstor Barrios. "Se dio todo de golpe", le contó ayer Correa a La Auténtica Defensa. "Para mí era una cuenta pendiente poder dirigir a Puerto Nuevo, porque tuve distintos acercamientos en los últimos cuatro años", agregó el flamante DT, hermano de Santiago (capitán en la pasada temporada y ahora jugador de Atlas). Su trayectoria como entrenador siempre lo ha tenido cerca de la categoría, porque a excepción de una experiencia en El Salvador, ha pasado por Yupanqui, Centro Español, Muñiz y Juventud Unida, entre otros equipos. "Te diría que a un 80% del plantel de Puerto Nuevo ya lo conozco de antemano. Y en esta primera práctica quedé impresionado porque son jugadores de muy buen pie que se mostraron con mucha predisposición a trabajar. Hay muy buen material como para pelar arriba", contó Correa. En este primer entrenamiento que dirigió, el nuevo DT Portuario hizo hincapié en trabajos de contención y coberturas de cara al compromiso que el equipo afrontará hoy ante Liniers, único líder del campeonato. "Siempre me tocan rivales muy complicados en mis debuts, pero no queda otra que ponerle el pecho", afirmó el entrenador. "Liniers tiene un equipazo y será sin dudas uno de los grandes protagonistas del torneo. Cuenta con delanteros de muy buen porte y generan mucho a partir de sus pivoteos", esbozó respecto al juego de La Topadora. En cuanto a la alineación de Puerto Nuevo, la decisión de Correa fue darle continuidad a los once titulares que salieron a la cancha el pasado martes en la victoria 2-0 sobre Sportivo Barracas con Pereyra todavía en el banco. Por eso, el equipo de nuestra ciudad formará hoy con Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo, Santiago Palacio, Kevin Redondo, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Brian Fassone. En tanto, en el banco de suplentes estarán: Esteban Montesano, Uriel Huarte, Nicolás Colombano, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Rodrigo Fleitas y Orlando Sosa.

LOS 11 TITULARES DE LA VICTORIA SOBRE SPORTIVO BARRACAS REPETIRÁN HOY ANTE LINIERS LINIERS, ESE RIVAL MALDITO Por Gustavo Belsue El Portuario lleva 23 partidos sin ganarle en cancha. Y nunca lo venció como visitante. El historial entre Puerto Nuevo y Liniers es el siguiente: ENCUENTRO Nº 37. En 36 partidos, el equipo campanense ganó solamente 3 veces, mientras que Liniers obtuvo 23 victorias. Igualaron en 10 ocasiones. Puerto marcó 25 goles y Liniers, 75. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 18 partidos, el Auriazul ganó 3 veces (14 goles), mientras que Liniers venció en 9 oportunidades (35 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. Jugaron 18 veces y Puerto Nuevo no ganó nunca (11 goles). Liniers cosechó 14 victorias (40 goles). Empataron 4 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El sábado 6 de octubre de 2018, por la 6º fecha de la Primera D 2018/19, Liniers se impuso 4-0 con goles Federico Sellechia (2), Santiago Szerdi y Federico Potarski. Fueron expulsados Kevin Redondo, Santiago Correa y Oscar Peñalba en Puerto Nuevo. APOSTILLAS: Puerto Nuevo lleva 23 partidos sin ganarle a Liniers, con 13 derrotas y 10 empates (no se contabiliza el triunfo de 2016, que fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones de AFA por mala inclusión de jugadores, luego que el partido había terminado 0 a 0). MÁXIMOS GOLEADORES PUERTO NUEVO: Carlos Canale (3), Héctor Leyes (2), Juan Carlos Suárez (2) y Omar Díaz (2). MÁXIMOS GOLEADORES LINIERS: Spinotti (6), Martín (6), Walter Negretti (3), Fernando Bianchi (3) y Santiago Szerdi (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO EMPATE El domingo 1º de abril de 2018, por la 25ª fecha del campeonato de Primera D 2017/18, Puerto Nuevo se recuperó tras ir perdiendo 2-0 y logró empatarle 2-2 a Liniers en condición de visitante. La síntesis de dicho partido fue: LINIERS (2): Germán Cheppi; Thiago Monzón, Jorge Rosas Quintero, Oscar Romero, Sebastián Allende; Matías De León, Edgardo Coronel, Damián Galván (Nahuel Riquelme), Santiago Szerdi; Willian Giménez (Hugo Pérez) y Matías Basualdo (Gabriel Ramírez). DT: César Aguirre. SUPLENTES: Juan Ledesma, Santiago Encizo, Nazareno Hvala y Diego Pertossi. PUERTO NUEVO (2): Esteban Montesano; Antoni Rodríguez Ibalo (Alex Curto), Raúl Colombo, Joaquín Montiel, Ezequiel Ramón; Cristian Torres, Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Nicolás Rodríguez (Franco Colliard); Pablo Sosa (Paulo Boumerá) y Orlando Sosa. DT: Carlos Pereyra - Hugo Medina. SUPLENTES: Braian Hernández, Sergio Robles, Gustavo Roldán y Tomás Fumeau. GOLES: PT 42m Matías Basualdo, de penal (L). ST 15m Matías De León (L), 33m Alex Curto (PN) y 48m Pablo Sosa (PN). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Edgardo Zamora.

Primera D:

Con el estreno de Martín Correa como DT, Puerto Nuevo visita hoy a Liniers

