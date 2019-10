Jugarán desde las 14.00 en el estadio Carlos Vallejos frente a uno de los punteros. Por la sexta fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá hoy desde las 14.00 horas a All Boys en el estadio Carlos Vallejos. Será un partido muy complicado para las campanenses, que buscan imperiosamente una victoria que corte la racha de tres cotejos sin sumar de a tres (2-3 vs. Español, 1-1 vs. Armenio y 0-1 vs. Comunicaciones) y que las vuelva a poner en carrera en el torneo. Será complicado porque el rival llega en buen momento: All Boys ganó sus últimos tres partidos y es uno de los tres líderes del certamen con 12 puntos (aunque los otros dos, Argentinos Juniors y Comunicaciones, tienen un partido menos). Además, el elenco de Floresta es el segundo equipo más goleador (20 tantos, un promedio de 4 por partido) y cuenta con la temible delantera Jimena Romeo, máxima goleadora hasta el momento del torneo con 11 anotaciones. Las Auriazules también buscarán tomarse revancha del último encuentro que disputaron entre ambos equipos la pasada temporada, cuando ganaban cómodamente por 2-0 y, a pesar que tenían todo servido para golear, terminaron perdiendo 3-2 (con doblete de Romeo). Los restantes partidos de la fecha serán: Liniers vs. Deportivo Merlo, Atlas vs. Banfield, Argentinos Juniors vs. Sarmiento, Deportivo Morón vs. Lima, Ferro vs. Defensa y Justicia, Estudiantes de Buenos Aires vs. Comunicaciones, Atlanta vs. Deportivo Armenio, Argentino de Quilmes vs. Deportivo Español, Argentino de Rosario vs. Luján, y Camioneros vs. Alte. Brown.





Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben esta tarde a All Boys

