FINDE SIN PROGRAMACIÓN Por el mal estado en que quedaron los campos de juego por las lluvias que se vienen dando en los últimos diez días y por la celebración del Día de la Madre, la Liga Campanense de Fútbol decidió no programar encuentros para este fin de semana en el que estaba previsto el inicio de la Copa Fénix con los tres cruces de primera ronda. El certamen, que contará con la participación de nueve equipos, iba a comenzar hoy, pero el inicio se postergó para el próximo sábado. Culminado el Torneo Femenino 2019 de la Liga Campanense de Fútbol, que coronó tricampeón a Juventud Unida, los diferentes equipos se preparan ahora para la Copa Fénix. Este certamen contará con la participación de nueve conjuntos y a diferencia de la versión masculina que se jugará por eliminación directa, se desarrollará todos contra todos a nueve fechas (una sola rueda). El fixture ya se sorteó y generó que la primera fecha tenga los siguientes enfrentamientos: Juventud Unida vs Otamendi FC, Deportivo San Felipe vs Las Palmas, La Josefa vs Mega Jrs "A"; y Villanueva vs Mega Jrs "B". Libre quedará Leones Azules. Esta primera jornada se iba a disputar hoy, pero dada la cantidad de agua acumulada en las canchas por las lluvias que se vienen dando desde el pasado fin de semana, se decidió postergar su comienzo para el próximo sábado 26.

TRAS CORONARSE TRICAMPEONAS DE LA LIGA, LAS CHICAS DE JUVENTUD UNIDA IRÁN AHORA POR LA COPA FENIX.



Liga Campanense:

Se definió el Fixture de la Copa Fénix Femenina

