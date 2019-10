El Tricolor buscará dar la sorpresa para tratar de salir del último lugar de la tabla de la Segunda División. Por la 24ª fecha del campeonato de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana recibirá esta tarde a El Retiro en un partido que se disputará desde las 15.30 en la cancha de Chiclana y Luis Costa. El presente de ambos equipos es muy distinto: mientras el Tricolor ocupa el último puesto y pelea por la permanencia en la categoría, El Retiro es cómo puntero, con 15 puntos de ventaja sobre su escolta. El CCC no jugó el pasado fin de semana, dado que no pudo acordar la reprogramación de su encuentro con Las Cañas. Y ante la victoria de San Miguel quedó en el fondo de la tabla, a tres puntos de San Miguel y a seis de Varela Jr, equipo que hoy estaría evitando el descenso directo, aunque con un cotejo menos (le restan cuatro en total). Por su parte, El Retiro llegará a Campana tras vencer 34-17 a Los Cedros en lo que fue su 19º triunfo de la temporada (sólo sufrió cuatro derrotas) y que lo dejó de cara al título: en caso de ganar hoy en nuestra ciudad, podría asegurar el primer puesto del campeonato de la Segunda División. Los demás partidos de esta 24ª fecha son: Argentino vs Atlético Chascomús, La Salle vs Varela Jr, San Miguel vs Virreyes, Tiro Federal de San Pedro vs Gimnasia de Ituzaingó, Los Cedros vs Mercedes y Del Sur Rugby vs Las Cañas.

AL CCC LE RESTAN CUATRO PARTIDOS EN LOS QUE DEBE SUMAR PARA TRATAR DE EVITAR EL DESCENSO.



Rugby:

Ciudad de Campana recibe al líder El Retiro

