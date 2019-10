Superaron con comodidad a Juventud Unida "B" y quedaron a un paso del objetivo cuando restan tres fechas. El pasado domingo, la Primera Caballeros del Campana Boat Club dio otro paso más hacia el ascenso a la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL) al superar como local por 32-22 a Juventud Unida "B". Incluso, pudo haber festejado esa misma noche, pero como Deportivo Morón y Comunicaciones "B" ganaron sus respectivos compromisos, al Bote todavía le resta un paso más para hacer realidad el gran objetivo. En el gimnasio Pascual Sgró del Club Ciudad de Campana y con un gran acompañamiento, los Celestes jugaron una gran primera parte ante Juventud Unida y se fueron al entretiempo con nueve goles de ventaja. Por eso, en el complemento, pudieron manejar el trámite con comodidad y el entrenador Sebastián Mingorance pudo aprovechar para rotar al equipo e, incluso, darle la oportunidad de debutar en Primera a los juveniles Sebastián Tripodi, Valentín Barrionuevo e Iván Brisotto. Así, el 32-22 final mostró en las estadísticas que 10 de los 14 jugadores del CBC anotaron al menos un gol. Los demás resultados de esta 10ª fecha del Torneo Clausura fueron: Municipalidad de Vicente López "C" 25-24 Defensores de Glew, All Boys 23-32 Colegio Guadalupe "B", CEDEM Caseros 33-20 Colegio José Hernández, Auxiliar Merlo "B" 19-20 Comunicaciones "B" y SAG Polvorines "C" 21-30 Deportivo Morón. Así, las posiciones del Clausura quedaron de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 29 puntos; 2) Campana Boat Club, 28 puntos; 2) Deportivo Morón, 26 puntos; 4) Auxiliar Merlo "B", 22 puntos; 5) Comunicaciones "B" y Universidad de Luján "C", 21 puntos; 7) Colegio José Hernández, 20 puntos; 8) Colegio Guadalupe "B", 19 puntos; 9) All Boys, 18 puntos; 10) Municipalidad de Almirante Brown, 17 puntos; 11) Juventud Unida "B", SAG Polvorines "C" y Municipalidad de Vicente López "C", 14 puntos; y 14) Defensores de Glew, 13 puntos. Igualmente, los ascensos se definen por la Tabla General, que reúne los resultados del Apertura y el Clausura y se encuentra hoy de la siguiente manera: 1) CEDEM Caseros, 61 puntos; 2) Campana Boat Club, 57 puntos; 3) Colegio Guadalupe "B", 54 puntos; 4) Comunicaciones "B" y Deportivo Morón, 51 puntos; 6) Colegio José Hernández, 48 puntos; 7) Universidad de Luján "C" y Auxiliar Merlo "B", 47 puntos. Para asegurar su ascenso, el CBC necesita lograr al menos un empate en los tres partidos que le restan; o esperar que Comunicaciones "B" o Deportivo Morón no ganen alguno de los compromisos que le quedan por delante. Pero para ello habrá que esperar, dado que la 11ª fecha recién se jugará el domingo 3 de noviembre. En esa jornada, el Campana Boat Club visitará a Deportivo Morón y además se medirán: Defensores de Glew vs SAG Polvorines "C", Municipalidad de Almirante Brown vs Municipalidad de Vicente López "C", Colegio Guadalupe "B" vs Universidad de Luján "C", Colegio José Hernández vs All Boys, Comunicaciones "B" vs CEDEM Caseros, Juventud Unida "B" vs Auxiliar Merlo "B".

EL BOTE SE IMPUSO 32-22 JUGANDO COMO LOCAL EN EL GIMNASIO DEL CCC. LAS DAMAS CAYERON AJUSTADAMENTE Por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Cuarta División Damas de la FEMEBAL, el Campana Boat Club cayó 30-29 como local frente a Deportivo Laferrere. El próximo compromiso de las Celestes, que están muy complicadas en la lucha por la permanencia, será por la novena fecha, el próximo sábado 26, cuando reciban la visita de SECLA, dado que ya adelantaron el encuentro correspondiente a la octava jornada frente a Municipalidad de Escobar (fue derrota 30-20).

Handball:

Los Mayores del CBC, cada vez más cerca del ascenso a Cuarta División

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: