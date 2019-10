Ante La Academia perdieron por la mínima diferencia. Y hoy juegan en Campana ante Santa Bárbara "B" por la anteúltima fecha. Por la 20ª fecha de la Zona 2 de la Primera B del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la AHBA, la Primera Caballeros del Campana Boat Club perdió 1-0 como visitante frente a Racing Club. Este encuentro, disputado en el predio Tita Mattiusi de Avellaneda, representaba para los Celestes la posibilidad de salir del último puesto de la tabla (que compartía justamente con La Academia), pero no pudo ser: el tanto de Pablo Pesoa definió el partido y de esa forma, el CBC quedó último y ya sin compañía. Al equipo de Martín Vila le restan ahora dos encuentros para cerrar el campeonato. El primero de ellos será hoy sábado como local ante Santa Bárbara "B", conjunto que está quinto en la tabla con 36 puntos y un record de 11 partidos ganados, 3 empatados y 4 perdidos. Luego, el domingo 3 de noviembre visitará a Luján Rugby Club (antepenúltimo, con 11 unidades). Los resultados de la jornada del pasado domingo, la novena de la segunda rueda, fueron: Luján Rugby Club 1-7 Club Atlético Ducilo ´´B´´, Escuela de Fútbol Infantil de Lobos 0-3 SITAS, SAG de Lomas de Zamora 0-3 MDQ 06, y Buenos Aires Christian School 4-3 Santa Bárbara ´´B´´. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) MDQ 06, 45 puntos; 2) SITAS, 44 puntos; 3) San Fernando "B", 40 puntos; 4) SAGLZ, 37 puntos; 5) Santa Bárbara "B", 36 puntos; 6) Bs As Christan School, 34 puntos; 7) Ducilo "B", 26 puntos; 8) EFI Lobos, 12 puntos; 9) Luján Rugby Club, 11 puntos; 10) Racing Club, 5 puntos; y 11) Campana Boat Club, 2 puntos. La próxima fecha, a disputarse hoy, además de Boat Club vs Santa Bárbara "B", tendrá los siguientes partidos: SITAS vs. SAGLZ, Ducilo ´´B´´ vs. San Fernando ´´B´´, y Racing Club vs. Luján Rugby Club. En tanto, el encuentro entre MDQ 06 y Buenos Aires Christian School se jugó el pasado domingo 6 y terminó 6 a 2 a favor de los marplatenses, únicos líderes del certamen.

EL CBC CAYÓ ANTE LA ACADEMIA EN AVELLANEDA (FOTO: @SOLCI.RACING).



Hóckey sobre Césped:

Los Varones del CBC cayeron ante Racing Club y hoy juegan su último partido como local

