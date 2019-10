En el Nivel A, los chicos Tricolores alcanzaron las semifinales. Las Súper Fechas de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV) son mini-campeonatos por fuera del calendario tradicional de "la tira" que se disputan en determinados fines de semana, por categoría y en diferentes sedes. Así, el pasado fin de semana fue el turno de los Sub 13, con una gran actuación del equipo del Club Ciudad de Campana, que logró llegar hasta las semifinales. Los chicos dirigidos por el profesor Gabriel Martra integraron inicialmente la Zona 6 que se disputó en la sede de Presidente Derqui. Allí cayeron 2-1 en el debut ante Tortuguitas, pero luego superaron a Presidente Derqui, Club San Fernando y Escuela Incorporada Mariano Moreno (todos por 2-0). Con esos resultados avanzaron de instancia y se sumaron luego la Zona D de la A1 que se desarrolló en el Club Ciudad de Buenos Aires, donde vencieron 2-0 a Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y cayeron 2-0 ante Ciudad de Buenos Aires y 2-1 contra River Plate. Igualmente, lograron la clasificación a Cuartos de Final, instancia en la que superaron 2-0 a Bella Vista. Sin embargo, en semifinales, el lunes en Glorias, no pudieron con Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, que se impuso 2-0. Así GEVP disputó la final frente a Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), que sorprendió a Ciudad de Buenos Aires en semifinales y luego se coronó campeón al derrotar 2-1 a GEVP en el partido decisivo. LAS TRICOLORES En paralelo también se disputó la Súper Fecha de las Sub 13, certamen en el que Ciudad de Campana llegó hasta los Cuartos de Final del Nivel A2. En primera instancia, las chicas dirigidas por Milagros Scabini y Jorgelina Allegri compitieron en la Zona 8 del Nivel A que se desarrolló en el Club Bella Vista, donde superaron 2-1 al local y cayeron 2-0 ante Boca Juniors y 2-1 frente a Club Italiano. Luego, el domingo, disputaron la Zona F del Nivel A2, venciendo 2-0 a La Matanza y 2-0 al local, Club Deportivo Morón. Así avanzaron a Cuartos de Final, instancia en la que quedaron eliminadas al perder 2-1 con Universidad Nacional de La Matanza.

LOS SUB 13 DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA SON DIRIGIDOS POR EL PROFESOR GABRIEL MARTRA



Vóley:

Gran actuación de los Sub 13 del CCC en la Súper Fecha de la FMV

