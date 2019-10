Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 19/oct/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 19/oct/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

LE QUITO EL INVICTO Anoche, en el inicio de la 10ª fecha del campeonato de la Superliga, Racing Club le quitó el invicto a Boca Juniors al vencerlo 1-0 como visitante con un gol de Matías Zaracho. De esta manera, además, La Academia se ubicó como único escolta del Xeneize con 19 puntos. Los dirigidos por Gustavo Alfaro, que presentó una formación alternativa pensando en el duelo del martes de Copa Libertadores frente a River, se mantienen en lo más alto con 21. En el final del primer tiempo, el campanense Leonardo Sigali (titular en Racing) sufrió una lesión en su rodilla tras chocar fuertemente con Franco Soldano. Por esa razón debió ser sustituido por Alejandro Donatti a los 43 minutos de juego. RESCATÓ UN PUNTO También con formación alternativa, River Plate igualó anoche 3-3 como visitante frente a Arsenal en Sarandí después de estar perdiendo 3-1 cuando promediaba la segunda parte. Ignacio Scocco anotó un doblete para el Millonario, mientras que el gol del empate final fue en contra (Facundo Torrent). En tanto, para el equipo que dirige Sergio Rondina marcaron Ezequiel Piovi, Juan Cruz Kaprof y Nicolás Giménez. Con este resultado, River llegó a 18 puntos y quedó a tres de Boca; mientras que Arsenal suma 16. SIGUE LA FECHA Esta 10ª fecha del campeonato de la Superliga continuará hoy cuatro partidos: Banfield vs Atlético Tucumán (13.15 horas), Independiente vs Argentinos Juniors (15.30), Patronato vs Newells (17.45) y Talleres vs Lanús (20.00). En tanto, mañana domingo jugarán: Aldosivi vs Defensa y Justicia (11.00), Gimnasia vs Unión (13.15), Huracán vs San Lorenzo (15.30) y Rosario Central vs Vélez Sarsfield (17.45). Finalmente, el lunes se medirán: Central Córdoba vs Estudiantes (19.00) y Colón vs Godoy Cruz (21.20). PRIMERA B METRO La 11ª fecha del Torneo Apertura comenzará hoy con tres partidos: Acassuso vs UAI Urquiza (13.10), Colegiales vs Defensores Unidos (15.30) y Argentino de Quilmes vs Talleres de Remedios de Escalada (15.30). El líder del campeonato es San Telmo (19 puntos), que mañana visitará a Flandria. PRIMERA C La 13ª fecha del Torneo Apertura se pondrá en marcha hoy con dos encuentros: Midland vs Excursionistas (12.00) y Central Córdoba de Rosario vs San Martín de Burzaco (15.30). Los líderes del campeonato son Laferrere y Cañuelas, con 21 puntos. LIBERTADORES FEMENINA UAI Urquiza jugará esta noche su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina que se está disputando en Quito, Ecuador. El último campeón de AFA igualó 2-2 con Santiago Morning de Chile en su debut y luego consiguió un triunfazo al superar 2-1 a Independiente Medellín. Y hoy, desde las 21.30 (hora argentina), se medirá frente a Municipalidad de Majes (Perú), equipo que ya está eliminado del certamen (perdió sus dos partidos previos). GOLES DE DI MARÍA E ICARDI En el inicio de la 10ª fecha de la Ligue 1 de Francia, Paris Saint Germain venció 4-1 a Niza con un doblete de Ángel Di María (marcó los dos primeros tantos) y un gol de Mauro Icardi (anotó el 4-1). El equipo parisino lidera el campeonato con 24 puntos, producto de ocho victorias y dos derrotas en diez presentaciones.

