El Intendente realizó un balance positivo de las gestiones encaradas desde el Municipio para incorporar tecnología de última generación y sumar más fuerzas de seguridad para que los campanenses vivan más tranquilos. A poco de cumplir 4 años de gestión, el intendente Sebastián Abella destacó la gran inversión realizada por el Municipio para incorporar tecnología de última generación y sumar más fuerzas de seguridad para que los campanenses vivan mejor. Dicha inversión forma parte de un plan integral impulsado desde la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana que significó extender y reforzar la seguridad no solo en el casco urbano sino también y -por primera vez- a los barrios. Un hito en la historia de la gestión fue la modernización del Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU) a partir de la incorporación de nueva y más tecnología, alcanzando así el 100% de los barrios de la ciudad. Se pasó de 154 a 520 cámaras de seguridad, se incorporó un domo móvil HD + IR, y dos drones con cámara térmica y 30x. La incorporación de cámaras también permitió brindar cobertura al 100% de las escuelas, universidades y centros de formación Para brindar una respuesta más rápida y eficaz, el Municipio diseñó una Plataforma de Seguridad y Mapa del Delito en tiempo real y se creó la Mesa de Enlace, donde se centraliza la atención de las emergencias de toda la ciudad Conjuntamente, se incorporó comunicación encriptada y con GPS para la Policía Local. En la vía pública, en tanto, se incorporaron 15 lectoras de patentes para controlar los distintos ingresos a la ciudad y se colocaron 20 totems de seguridad en refugios de colectivos para alertar situaciones de emergencias. Así fue como, en articulación con las fuerzas de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, se amplió de 5 a 10 las cuadrículas policiales que logró disminuir el recorrido de cada móvil garantizando así mayor presencia de las mismas en cada zona. Además, se adquirió y equipó 4 Toyota Hilux como Patrulleros Policiales, 2 de ellas 4x4, destinadas a los barrios con mayoría de calles de tierra. Y se acordó con el Ministerio de Seguridad de Nación el uso del sistema SIFCOP, que concentra capturas, pedidos de secuestro y paraderos de todo el país. Para lograr mayor presencia en la ciudad y fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad, el Municipio gestionó y construyó un nuevo destacamento de la Policía Local en el barrio Lubo y bases operativas para las divisiones de Narcotráfico, Policía de Seguridad Vial sección Motorizada y Delitos Rurales. En otro orden, también se conformó el primer corredor seguro de la ciudad sobre la calle Alem, entre la avenida Rocca y Beruti, donde se colocaron 4 dispositivos para alertar situaciones de emergencia o delito. A su vez, desarrolló la aplicación "Alerta Campana", que se descarga en los celulares de manera gratuita y permite a los vecinos dar aviso de delitos o hechos de violencia de género a la policía, como así también emergencias a bomberos, con solo presionar un botón. Y, para colaborar en la lucha contra el narcotráfico, se lanzó el programa "Buzón Vida", que brinda a los vecinos la posibilidad de realizar denuncias anónimas de venta minorista de droga Estos buzones ya permitieron realizar a la justicia más de 350 denuncias y se encuentran ubicados en la sede de la CUCEI, el Hospital Municipal San José, la catedral Santa Florentina y el hall del Palacio Municipal, los cuales se abren semanalmente para elevar las denuncias correspondientes ante la Justicia. Por otro lado, se fortaleció la labor de Defensa Civil que hasta el 2015 no tenía equipamiento propio. Para ello, se compró equipamiento y vehículos para brindar asistencia ante una eventualidad y se creó una cuadrilla especialmente capacitada que brinda asistencia las 24 horas del día los 365 días de año. La inversión en materia de seguridad también significó la adquisición y automatización de un generador que genera el continuo y normal funcionamiento del CIMoPU ante cortes de energía. NUEVOS PROYECTOS Esta inversión histórica en materia de seguridad no se detiene. Y, según se anticipó, para los próximos años de gestión se prevé implementar el Sistema de Gestión de Calidad Norma ISO 9001:2015 para el despacho y seguimiento de Emergencias de Seguridad y Salud. Además, realizar monitoreo gratuito de Alarmas Domiciliarias y Comerciales a Grandes contribuyentes; y se conformarán Centros de Mediación Alternativa de Conflictos. Por último, se profundizarán las acciones en materia de capacitación para profesionalizar el trabajo de monitoristas y del personal forense en el uso de las nuevas herramientas de Analítica de Vídeo.

