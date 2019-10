La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Patín Artístico:

La campanense ganó la categoría Segunda C Mayores en la "Copa Ernesto González Molina" en La Rioja, en lo que fue su primera participación a nivel nacional. "Me preparé todo el año, pero superó mis expectativas", le contó a La Auténtica Defensa. Denise Hereñú patina desde los 3 años, pero a pesar de sus grandes virtudes desde chica en Patín Artístico, nunca compitió al máximo nivel. "No disfrutaba la competencia", le reveló a La Auténtica Defensa. Sin embargo, a los 29 años, después de formar familia con Eduardo y en plena crianza de dos hijos, se animó a la propuesta de Rubén Gerez, director de la Liga Roller Energy de Zona Norte, quien la vio patinando un día, observó sus condiciones y le propuso prepararse con vistas a la tradicional "Copa Ernesto González Molina". El ojo del entrenador no falló: el pasado fin de semana, Denise se consagró Campeona Nacional en el imponente estadio Superdomo de La Rioja. "Estoy súper contenta. Me preparé todo el año para esto, pero me superó, superó mis expectativas", cuenta la campanense en diálogo con La Auténtica Defensa. "Nunca pensé tener tan buena performance. Lo súper disfrute", agrega, todavía emocionada por el logro obtenido en la categoría Segunda C Mayores, en la que participaron 51 patinadoras de todo el país. El camino de Denise comenzó a puro entrenamiento. Durante la semana, sola, alternando entre el Club Ciudad de Campana y el Club San Lorenzo, con la asistencia en la preparación física de Eduardo. Y los fines de semana en Tigre junto a Gérez, en jornadas que tenían hasta tres horas de duración, sábados o domingos. Luego llegó la etapa clasificatoria que se realizó en julio en el Microestadio Municipal Ciudad de Garín, donde se presentó en representación de la Liga Argentina de Patín Artístico Libre (LAPAL). Allí, la profesora de la Escuela "Fantasía sobre Ruedas" obtuvo el tercer puesto y consiguió su boleto a la "Copa Ernesto González Molina" que organiza la Confederación Argentina de Patinaje (CAP) y que se llevó adelante del 6 al 13 de octubre en el Superdomo de La Rioja. "Es un estadio impresionante. Antes de viajar recibí videos para ir conociéndolo, pero una vez que estuve allá, cuando entré, me generó mucha emoción, por estar en un estadio de esa magnitud después de todo el esfuerzo que había hecho", recuerda Denise. Durante la competencia, la campanense hizo su coreografía y al terminar, no quedó muy contenta, "por algunas cositas fallaron". Pero eso no le importó: "Porque lo pude disfrutar", explicó. Sin embargo, al momento de la evaluación todo se multiplicaría con la consagración: "Me dieron 14,04 puntos, un puntaje que era difícil de lograr. Tuve más de dos puntos de ventaja sobre la segunda. Me sentí súper feliz, no podía creer el haber ganado y tampoco por la diferencia por la que lo hice". Esta performance a nivel nacional le abre ahora nuevas puertas a Denise, quien la próxima semana estará asistiendo a una "Revisión Técnica" organizada por la CAP en Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires para evaluar y definir qué patinadoras podrán acceder a competencias sudamericanas e internacionales próximamente. Pero esa ya es otra historia. "Yo estoy súper feliz", remarca la joven, quien guarda para el final muchos agradecimientos: "Al Intendente Sebastián Abella, porque me reuní con él antes de viajar, me escuchó y me ayudaron; al Club Ciudad de Campana y al Club San Lorenzo, por sus instalaciones; a Rubén Gérez; a mi familia: mi mamá, a mi papá, a mi marido, mis hijos, a mi suegra que los cuidó mientras yo entrenaba; también a Marlene, que me ayudó con esto; y a todas mis alumnas, que estuvieron pendientes vía Internet de mi actuación. A todos quiero agradecerles enormemente".



