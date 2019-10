La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Romano: "Mi trabajo como intendente será que cada campanense tenga trabajo"







El candidato del Frente de Todos adelantó cuál será su principal tarea al frente del Municipio en caso de asumir la Intendencia. "No voy a darles la espalda a las 7.000 familias que hoy están sufriendo, como lo hizo Abella", aseguró. A pocos días de las elecciones, el candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, refirmó su compromiso para volver a generar fuentes de empleo y que "cada campanense tenga un trabajo digno". Sentenció además que se "encargará en persona de que así sea" y ese será su principal objetivo. "No voy a darles la espalda a las 7.000 familias que hoy están sufriendo por haber perdido el empleo, como lo hizo Abella. Por el contrario, mi trabajo como intendente será que cada campanense tenga trabajo", agregó. En este sentido, además aseguró que la generación de empleo será el principal eje de su gestión. Y subrayó: "Con mi equipo de profesionales tomaremos medidas y diseñaremos propuestas que le garanticen a los campanenses sus fuentes de trabajo, dando batalla a la desocupación y el empleo informal. Queremos que cada campanense tenga un empleo digno y de calidad". Romano además remarcó la importancia de coordinar acciones que permitan reactivar la economía, producción y comercio local. Por ello, anticipó trabajará para que las PyMES recuperen su sustentabilidad y, en otro orden, para que los jóvenes también accedan al mundo laboral. "Necesitamos un gobierno que establezca nuevas prioridades y que tenga al trabajo su principal objetivo. Continuando con obras, pero que sean realizadas por vecinos, no por empresas fantasmas y amigas del gobierno de turno. Sé que en esa dirección trabajarán Alberto Fernández en Nación, Axel Kicillof en Provincia y, con su confianza, yo lo haré en Campana", cerró el candidato a Intendente.

"Mi primera tarea como Intendente va a ser gestionar para devolverle el trabajo a quienes lo perdieron" dijo Romano. ADVIERTEN SOBRE LOS ÍNDICES "ALARMANTES" DE LA INFLACIÓN Y UNA CAÍDA DEL CONSUMO EN LA CIUDAD El Indec difundió la inflación de septiembre de 2019: casi 6%. Se trata de uno de los registros más altos durante la presidencia de Mauricio Macri. Desde el Frente de Todos destacaron que "estas cifras atraviesan y afectan negativamente la economía de la ciudad". Este índice refleja parte de los aumentos consolidados tras la devaluación del mes de agosto. "Nos preocupa que estos datos terminan impactando en el comercio de la ciudad. Dado que sobre muchos comerciantes recaen los aumentos en los precios mayoristas y que, inevitablemente, deberán luego trasladar a sus precios", agregaron. Además, se refirieron a que "en tiempo de crisis, los vecinos terminan estableciendo prioridades en sus compras. Así, indefectiblemente el consumo también cae". La cifra que se reveló este miércoles se convertiría en uno de los registros más altos durante la presidencia de Mauricio Macri. El mes pasado, el alza de los precios minoristas llegó al 4%, con lo que acumuló en los primeros ocho meses un avance del 30% y un incremento del 54,5% en los últimos doce. "Continúan los tiempos difíciles para los consumidores y comerciantes campanenses que siguen padeciendo la ineficacia de las políticas económicas de Juntos por el Cambio. Nuestros equipos técnicos planifican acciones y medidas que permitan reactivar la economía para volver a poner a Campana de pie", completaron.

Romano: "Mi trabajo como intendente será que cada campanense tenga trabajo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: