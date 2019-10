La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 El Frente de Todos recordó que se cumplió un año de la detención de Julio Amoroso







El ex Secretario Privado del intendente Sebastián Abella fue detenido en medio de un escándalo mientras intentaba cobrar coimas cuando se encontraba al frente de la Delegación local del Ministerio de Trabajo de la Provincia. Ayer se cumplió un año de la detención de Julio Amoroso, ex funcionario del intendente Sebastián Abella, quien actualmente está imputado por los delitos de cohecho y extorsión en su gestión al frente de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Su causa fue elevada a juicio oral y desde el bloque de concejales del PJ-Frente de Todos aseguraron que "Abella no debe ignorar la responsabilidad que tiene sobre sus funcionarios". "Oriundo de San Miguel, Amoroso llegó a Campana junto a un grupo de foráneos que coparon el gabinete de Abella en diciembre de 2015. Fue secretario Privado del Jefe Comunal, primero. Luego, designado como delegado del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires" explicaron desde el bloque de concejales del PJ-Frente de Todos. Los ediles recordaron este hecho delictivo como "bochornoso" y señalaron que "Amoroso es el mejor ejemplo de la falta de ética y moral con la que se desempeñan los funcionarios de la era Macri". Y agregaron: "Abella designó en este lugar a alguien que muy poco hizo por los trabajadores cuando comenzaron los despidos y una severa crisis laboral". En octubre de 2018, en medio de un escándalo y tras una exhaustiva investigación, Amoroso fue apresado cuando intentaba cobrarle a un constructor para habilitar obras en country en Escobar. Se realizó un allanamiento en la sede ministerial donde se secuestró dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Personal del Ministerio permaneció incomunicado durante varias horas. "No se puede permitir que una autoridad pública saque provecho de su condición. Abella también tiene su cuota de responsabilidad en esto ya que las designaciones cuentan con su aval", completaron.

Foto: Archivo.

