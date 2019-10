La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Javier Contreras:

"Es inadmisible que alguien que vive en Zárate sea candidato a intendente en Campana"







Javier Contreras de Juntos con el Cambio, apuntó contra el candidato kirchnerista Rubén Romano. "Como campanense, es inadmisible que alguien que vive en Zárate y pague todos sus impuestos ahí, sea candidato a intendente en nuestra ciudad", manifestó el candidato a concejal de Juntos por el Cambio, Javier Contreras, apuntando contra Rubén Romano. Además, el referente de la agrupación Melo, sostuvo que "el candidato kirchnerista no tiene vergüenza de hablar sobre Campana, cuando tiene domicilio en el barrio Saavedra de la localidad vecina". Asimismo, Contreras afirmó que "la única razón por la que Romano vota en nuestra ciudad es porque en el DNI le figura la dirección de su Clínica privada (Delta), en vez la de su propia casa". "Los kirchneristas ahora salen a criticar las obras que ellos mismos hicieron mal o simplemente no hicieron, sin saber qué pasó con los fondos que estaban destinados para realizarlas", sentenció el candidato de Juntos por el Cambio. Para concluir, Contreras aseveró que "ahora que salió un poco de su vivienda por sus intereses políticos, empezó a descubrir lo que el partido político que él representa no hizo en los últimos veinte años".

El candidado de Juntos por el Cambio, Javier Contreras, dialogando con vecinos.



