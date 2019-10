La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Rubén Romano: "Vidal y Abella le dejan una deuda de 727 dólares a cada campanense"







El candidato a Intendente del Frente de Todos, Rubén Romano, realizó declaraciones anticipando la visita de Kicillof a nuestra ciudad. El candidato a Intendente por el Frente de Todos, Rubén Romano analizó la compleja situación de la provincia que -tras la gestión de María Eugenia Vidal- dejará una deuda millonaria en moneda extranjera, una elevada tasa de desempleo y pobreza y una dependencia absoluta de las transferencias del Tesoro Nacional. "Mientras Vidal opta por desprestigiar a Kicillof tras un avasallante resultado en las PASO, la situación de Buenos Aires es muy crítica. Las cuentas no cierran y terminará su mandato sin resolver los problemas de su administración. La deuda asciende a 12.000 millones de dólares. Así, Vidal y Abella, le dejan a cada campanense una deuda de 727 dólares", cuestionó Romano. El candidato también habló de un "sobreendeudamiento de la Provincia" e indicó que "los vencimientos son en el próximo mandato" dejando así "una base económica debilitada". No obstante, se mostró confiado "en la capacidad de gestión de Axel Kicillof quien logrará devolverle a todos los bonaerenses la tranquilidad y bienestar que merecen". "Su compromiso es admirable. Axel (Kicillof) estuvo durante todo estos años recorriendo cada rincón de Buenos Aires y conoce muy bien qué es lo que necesitan sus habitantes. Por ello, no dudo que con su experiencia en economía y su dedicación logrará poner a la Provincia de pie. Cuando sea Intendente estaré junto a él para afianzar y alcanzar ese camino de crecimiento y progreso", cerró Rubén Romano.

