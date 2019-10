La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Abella: "Ganamos en agosto y vamos a ampliar la diferencia el próximo domingo"







El Intendente aseguró además que "contamos con el apoyo incondicional de los vecinos que quieren seguir en este camino de la transformación de la ciudad que iniciamos cuatro años atrás". El intendente Sebastián Abella y candidato a la reelección de Juntos por el Cambio afirmó que "ganamos en las PASO de agosto y vamos a ampliar aun más la diferencia el próximo domingo 27". "Estamos convencidos –añadió- que vamos a triunfar en estas elecciones por un margen aun mayor porque contamos con el apoyo incondicional de los vecinos que quieren seguir en este camino de la transformación de la ciudad que iniciamos cuatro años atrás". Y sumó: "Muchos vecinos que no pudieron ir en agosto hoy están ansiosos de ir a votar la boleta completa de Juntos por el Cambio para defender el futuro que todos soñamos. No podemos permitir que La Cámpora tenga más poder en Campana". Por otro lado, consideró que "también hay muchos vecinos peronistas y simpatizantes de otras fuerzas políticas que nos expresan su apoyo a nivel local, porque saben muy bien el trabajo que hicimos en estos años en cada rincón de la ciudad". Y, tal como expresó el Intendente, "es muy importante que todos los vecinos vayan a votar el próximo domingo 27 ya que no es una elección más, sino que es un momento bisagra para definir el futuro de nuestro país, nuestra provincia y nuestra ciudad porque no queremos volver al pasado".

Los vecinos le ratificaron su apoyo a Abella.





Por el Día de la Madre, el Intendente obsequió plantas a las vecinas.



Abella: "Ganamos en agosto y vamos a ampliar la diferencia el próximo domingo"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: