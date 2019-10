La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Romano:

El candidato a concejal por el Frente de Todos, Rolando Herrera, salió a cruzar los cuestionamientos a su candidato a Intendente y afirmó que "el doctor Romano hace años que viene recorriendo la ciudad en silencio, escuchando las necesidades de la gente". El candidato a concejal por el Frente de Todos, Rolando Herrera se refirió a los dichos de una candidata de Juntos por el Cambio, quien puso en duda el conocimiento de la ciudad del candidato a intendente opositor. "Ataca a Rubén Romano quien, desde hace algunos años, tomó la decisión de ser parte de la política y en silencio ayudar a la gente", sentenció. Herrera cuestionó duramente las declaraciones que involucran al candidato a Intendente del Frente de Todos. En este sentido, indicó que "Romano conoce mucho más los barrios que Mariela Schvartz, Abel Sánchez Negrette, Marina Sánchez y Sergio Agostinelli". Y argumentó que "estos funcionarios conocieron por primera vez Campana cuando llegaron para ocupar sus puestos políticos. Todos ellos fueron los que necesitaron GPS para trasladarse porque no sabían (incluso aún no saben) nada de Campana". El candidato a concejal enfatizó que apuestan a la "chicana" porque tras cuatro años de gestión, "ni con toda la propaganda política e institucional a su favor lograron que los vecinos los vean y reconozcan en los barrios. No los escuchan ni saben lo que necesitan". Al respecto, afirmó que "por el contrario, el doctor Romano en su carácter de médico sabe lo que es el dolor, puede escuchar y entender las necesidades y la realidad de la ciudad". Finalmente, indicó que "nuestro candidato a Intendente no necesita usar GPS para poder recorrer la ciudad y hacerse ver. Él siempre brindó una respuesta de manera personal, compartiendo un mate o simplemente visitando a cada vecino que lo convocó".



