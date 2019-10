La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Opinión:

Las Madres como sujeto político

Por Soledad Alonso







Tendremos muchos defectos. Pero si hay algo que el peronismo hace bien y lo que claramente le faltó a este gobierno neoliberal que se va, es ponerse en el lugar del otro. Se llama empatía. "La patria es el otro" dijo alguna vez Cristina Fernández de Kirchner. No es una frase vacía. Es una manera de ver las cosas, resume todo un ideario. No sólo se trata de escuchar, de entender las necesidades, y de dar una respuesta. Sino también, y fundamentalmente, la de evaluar el potencial daño colateral que hay detrás de cada medida, cada decisión. Como contrapartida, tenemos un presidente que necesitó de un duro revés en las últimas PASO para poder decir "los escuché", mientras su política económica arroja al desempleo, la pobreza y la desesperación a millones de argentinos. Lula Da Silva, quien puso a su país de pie sacando a 27 millones de brasileños de la pobreza absoluta, dijo durante una visita a la Argentina: ‘Yo no aprendí economía en una universidad, pero aprendí a gobernar como una madre dirige su casa. Una madre con 10 hijos nunca permitiría que uno de ellos tuviera más que los demás, porque si hay un pedazo de carne, lo divide entre los 10. Pero si uno de ellos es más débil, ella lo va a cuidar con más cariño. Es así como los gobernantes deben actuar en sus países’. Más atrás en el tiempo, y en lo más profundo de nuestra mirada está Evita quien tenía un par de cosas claras. Hija de madre soltera, en un país donde la mujer estaba invisibilizada al punto de no tener derecho a votar, la máquina de coser fue una de las herramientas distribuidas masivamente por la Fundación que ella dirigía: era un punto de partida hacia la independencia económica. Lo sabía perfectamente y había vivido en carne propia que una madre con los ovarios bien puestos no se queda de brazos cruzados y pelea cómo puede y desde dónde puede por sus hijos. Contemporáneas fueron y son madres quienes, en la más oscura y sangrienta de las dictaduras, no les importó poner en riesgo su propia vida. Se pusieron un pañuelo en la cabeza y comenzaron a preguntar por la vida de sus hijos y de sus nietos. Dadas las circunstancias, la mirada de madre hace falta para los tiempos que corren, brindando oportunidades a quienes no las tienen para que puedan demostrar lo que son capaces de hacer. Es decir, construir capital social y dejar capacidad instalada para crecer de manera sustentable. Nos va a ir bien, cuando a todos nos vaya bien. De eso se trata una familia, y valga la metáfora, un país. Sin embargo, esta administración se caracterizó por dejar en su más mínima expresión la Asignación Universal por Embarazo, la Asignación Universal por Hijo, y la moratoria por la cual miles y miles de amas de casa accedían a una jubilación; evidenciando de la manera más indolente posible lo poca o ninguna importancia que el macrismo asigna a las mujeres en general y a las madres en particular. El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (la misma institución que le entregó a Macri su título de Ingeniero Civil) considera que la pobreza tiene una salida: según sus cálculos recientemente difundidos en el último congreso de IDEA, requiere un gran acuerdo y le costaría al país apenas 0,3% del PBI, es decir, unos U$S 1300 millones. O, para decirlo más crudamente, lo mismo que se fugó en sólo una semana con Nicolás Caputo como presidente del Banco Central, y verdaderamente un vuelto, si pensamos en los más de U$S 30 mil millones que licuaron estos últimos meses por sostener una política monetaria inviable e irresponsable. Son duros los tiempos que corren y llevará un tiempo corregir el rumbo luego de lo que bien califica Axel Kicillof como "industricidio" argentino. Poco a poco, la política, el crédito y la banca pública volverán a estar al servicio de la producción y la creación de empleo. En ese tránsito, las mujeres en general y las madres en particular tendrán un rol fundamental para sostener en pie lo poco que queda en pie y, como sujeto político emponderado, sin perder de vista la agenda pendiente y que: La desigual presencia en el mercado de trabajo; las situaciones de discriminación, directas e indirectas, que limitan la participación de las mujeres o condicionan su acceso al empleo y sus oportunidades de carrera ("techo de cristal"); el acoso y violencia laboral; La desigualdad en las remuneraciones promedio de varones y mujeres, lo que se conoce como "brecha salarial"; el desigual acceso a los beneficios de la protección social que impactan en sus haberes previsionales; las tensiones entre la atención de las responsabilidades familiares y las laborales, incluyendo reivindicaciones vinculadas a la maternidad, entre otros temas. Es vocación del Frente de Todos que tanto a nivel nacional, como provincial y municipal, las mujeres en general y las madres en particular, vuelvan a estar en el centro de la mirada de las políticas públicas. Feliz Día. Soledad Alonso / Lic. en Fonoaudiología. Dirigente del gremio de la Anses. Candidata a Diputada Provincial del Frente de Todos por la Primera Sección Electoral.

