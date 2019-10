La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Opinión:

La planificación y el trabajo

Durante este gobierno hubo una retracción del nivel de actividad manifiesta. El estimador mensual de actividad económica (EMAE), mostró una caída del 2,5% promedio en el 2018 con un 5% correspondiente al tercer trimestre de ese año lo cual indicó la condena del 2019. En el primer semestre siendo optimistas, el indicador tiene un acumulado de un 3% de caída. Estos datos reflejan directamente una recesión continuada, con un escenario de retracción de la producción, y por lo tanto pérdida de empleo, directo en indirecto por caída del consumo. En este escenario planificar la gestión es central porque la cuestión urbana pasa a un segundo plano, y una cuadra más de pavimento no resuelve la cuestión social. Hace años que planteo la inquietud de repensar la ciudad desde un escenario productivo diferente. Campana es una ciudad que tiene una impronta industrial, portuaria y logística. Esto ha dado como resultado un sector de micro emprendedores industriales dedicados al servicio complementario a esas actividades, y el potencial PYME local es tan fuerte como la potencia propia del sector que le da origen. Tan es así que la clasificación del Código de Planeamiento local desde antes del código mismo, definía la presencia del Taller Menor, como el establecimiento de servicios industriales más popularizado en nuestra ciudad, muchas veces con conflictos de localización y funcionamiento. Esto derivado de un proceso de crecimiento urbano que terminaba envolviéndolo con usos habitacionales con los consecuentes conflictos de funcionamiento. Este escenario en épocas de recesión genera una crisis local complicada. La expresión histórica de que "Campana es una isla", por su potencial productivo motorizado por industrias exportadoras o de fuerte desarrollo, ha quedado relegada para sub sumirla en el panorama general de desempleo creciente, y caída de la actividad. Analicemos los escenarios globales. Es cierto que el mundo avanza hacia la producción tecnológica y sistematizada y eso representa una pérdida creciente de empleos formales para mutar hacia empleos altamente calificados. La revolución tecnológica, ha desplazado al obrero, directamente, sustituyéndolo por una máquina, y la intervención de la mano de obra se ha transformado en la presencia del hombre a través de mucha inteligencia aplicada. Este fenómeno no es necesariamente local, pero converge a una política errática en términos de defensa de la producción nacional y la sustitución de importaciones. La evolución de la fuerza laboral de EE.UU. durante el siglo XX, pasó de un 30% empleada en la agricultura a menos de un 2%, y el resto encontró en nuevas tareas surgidas en la industria, una ubicación y posibilidades de trabajo superiores a las que tenían con anterioridad, y hacia el fin del siglo pasado, ese empleo industrial también cayó y mutó hacia el empleo con alto valor intelectual agregado, en las empresas del conocimiento. En un artículo del diario La Nación Tecnología, del 15 de julio de 2018 que recomiendo leer, se muestra cómo se vive en una casa construida íntegramente por una impresora 3D, en poliuretano expandido, con altos niveles de aislación y continuidad estructural, aplicada a la construcción en Nantes, Francia. Como prototipo, preanuncia un futuro donde la construcción extraurbana, puede resultar de un proceso de tecnificación con muy baja participación del personal en fuerza. Este panorama es una muestra de un mundo donde es necesario repensar el trabajo. Y por ende reformular el pacto urbano. Esto significa planificar la localización industrial de servicios, fomentar la producción sustitutiva de importaciones, reformular el rol de las PYMES como generadoras de empleo y motorizadoras de la economía local, favorecer su localización, simplificar su habilitación, y apoyarlas con políticas económicas proactivas para acompañarlas en un proceso de transformación de simples prestatarias de un servicio, a emprendedoras productivas de insumos básicos para la producción industrial. Acá hay un desafío de planificación urbana y social, donde la estrategia es una gestión de enfoques múltiples, el acompañamiento de las Universidades en la gestión de la transformación, la gestión municipal en la simplificación de los trámites de habilitación y funcionamiento, el sector financiero con el apoyo crediticio adecuado, y la planificación urbana con la localización efectiva, dentro de un sector definido, para una garantía de continuidad en el espacio y el tiempo de modo que la PYME industrial se concentre exclusivamente en lo que ha demostrado saber, y ha perpetuado en el desarrollo de nuestros buenos tiempos. El trabajo ha cambiado, la ciudad ha cambiado, los escenarios productivos han cambiado, y según las palabras de De Mendiguren, que esta semana ha visitado nuestra ciudad para acompañar el Foro por la Producción y el Trabajo, "tenemos que entender que la producción primaria no agrega valor, y hay que empezar a exportar fideos y no simplemente trigo". En esta simplificación, extrapolando el ejemplo de la agroindustria, hay una profunda visión de lo que representa nuestro potencial local. Tenemos las empresas calificadas, una fuerte presencia PYME del sector industrial, en condiciones de producir metalurgia, automatización, e insumos industriales. Con un empujón tecnológico y apoyo financiero, con gestión planificada, y con un poco de inteligencia aplicada a la reconversión tenemos un potencial de producción y exportación de insumos industriales de calidad a mercados cercanos, y esto puede representar una revitalización de nuestro plan de ciudad. Y quiero simplemente terminar esta reflexión con el ejemplo de una empresa de tecnología nacional y desarrollo innovador que se puede constatar hoy en Campana fácilmente, si bien no es de localización cercana. El ascensor aspirado, que funciona por diferencia de presiones, que se ha instalado en el Palacio Municipal, y muchos de nuestros vecinos ven como una gran novedad, se produce en Paraná, es un invento genuino Argentino, tiene más de 25 años en el mercado pero poca inserción comercial, primero porque tuvo muchas dificultades con la regulaciones en nuestros mercados, lo cual los llevo a insertarse en el mercado americano. La misma empresa ENSA, que, en Miami, vende sus productos como Vacuum elevator, ha llevado adelante una revolución en el transporte vertical domiciliario. Últimamente, hacen publicidad de un ascensor de su fabricación instalado en una casa de Cristiano Ronaldo en Madrid. Yo recuerdo la presentación de uno de los primeros equipos en Casa FOA del año 2006, en la ex fábrica de bizcochos Canale, por Parque Lezama, donde aún la cáscara del tubo no era del policarbonato actual, y el motor era el de una aspiradora doméstica. Desde ese momento a hoy, contra viento y marea, la empresa es un modelo de innovación, y un ejemplo de como la inteligencia y la producción nacional pueden insertarnos en el mundo. Imaginemos si ese escenario es promovido y apoyado en nuestra ciudad con todas sus ventajas comparativas y con la potencia y la calidad de nuestras PYMES industriales, ¿Cuántos inventos y productos pueden generarse? No se puede hablar de planificación urbana sin considerar el espíritu productivo de una ciudad como variable del desarrollo. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

