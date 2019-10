La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Vuelos y Vacaciones:

Después de un siglo de existencia, Miami aún da la sensación de haberse construido anoche. Desde el principio de su historia, el clima, su geografía sensual, la vegetación tropical y las cristalinas aguas de la bahía de Biscayne, han formado el carácter y el comportamiento de esta ciudad: dedicada totalmente al placer. Hoy en día, la ciudad de Miami, está repleta de hoteles, restaurantes, museos, discotecas, centros comerciales y miles de tiendas donde comprar, pudiéndose considerar una de las metrópolis más modernas de los Estados Unidos. El clima tropical ofrece atracciones que se encuentran en pocos lugares. La vida del océano, caimanes, serpientes, y la vegetación tropical se encuentran en numerosas exposiciones y museos de todo Miami. Miami es diferente al resto de ciudades estadounidenses. Su privilegiada ubicación al sur de Florida lo convierte en un destino turístico en el que se puede disfrutar de un clima cálido durante los doce meses del año. Miami lo tiene todo. Repasaremos y recomendaremos algunos de sus atractivos más interesantes. Miami Beach: es una de las zonas más conocidas de Miami. Comprende toda el área que se extiende entre el Océano Atlántico y Biscayne Bay, y dentro de Miami Beach se encuentran lugares tan conocidos como South Beach o paralela a la costa, Ocean Drive. El distrito de Miami Beach está formado por tres barrios: South Beach, Mid Beach y North Beach. South Beach: Es muy agradable ir a tomar algo en alguno de sus pubs y bares de moda, tanto de día como de noche, ya que es uno de los barrios más glamurosos de Miami. Ineludible en South Beach es perder unas horas paseando por la zona de Ocean Drive, ya que sus calles están llenas de edificios de Art Deco, un estilo arquitectónico muy típico de EUA, inspirado en los cascos de barcos. La otra gran avenida que comienza en South Beach y va mucho más allá es la famosa Av. Collins: es uno de los centros más importantes de este distrito, una zona sobre todo residencial y de compras. Bal Harbor Beach: Es una playa muy tranquila y cada vez más se ha vuelto el lugar favorito de la gente de alto poder adquisitivo, ya que es menos frecuentada y está rodeada de hoteles, restaurantes y tiendas de lujo. Downtown Miami: Un imprescindible en esta zona son los paseos en barco con vistas panorámicas desde Bayside Blaster. Justo al lado encontramos el Bayfront Park, un fascinante paseo por la orilla del que también podrán disfrutar de las mejores vistas de Biscayne Bay y del puerto de Miami. Otro lugar muy bonito de visitar en el centro de Miami es el Brickell Bridge situado en el sector este del centro de Miami, son realmente hermosas las vistas que se contemplan desde el puente Little Habana: es uno de los barrios más populares para los turistas que visitan la ciudad y un punto de interés que no se pueden perder en su viaje a Miami. Este barrio es el testimonio vivo de la inmigración cubana a Miami (y a los Estados Unidos) que empezó en 1959, cuando Fidel Castro llegó al poder, y todos sus disidentes decidieron emigrar del país. En lo posible, recomendamos visitar Little Havana el último viernes de cada mes, donde van a poder gozar de los Viernes Culturales: una gran fiesta que se celebra en este barrio donde abunda la música, el baile, la comida y todo tipo de espectáculos artísticos. Key West: Esta isla siempre ha sido un lugar de importancia histórica por Miami y también para los EEUU, ya que en Key West estuvieron los conquistadores de América: piratas, exploradores submarinos, inmigrantes cubanos. Pero también es conocida para albergar personajes tan conocidos como el presidente Truman y los famosos escritores Ernest Hemingway y Tennessee Williams. Es importante que los turistas reserven todo un día para poder apreciar bien esta maravillosa isla. Entre los atractivos a conocer destacamos el Faro de Key West, la casa-museo de Hemingway, la casa del ex presidente de EEUU Harry S. Truman (conocida también como Little White House). Es el punto más cercano de EE UU a Cuba, las playas, realmente una belleza. Key Biscayne: Quien visite este cayo, seguramente quedará perplejo por la inmensa vegetación que se encuentra en esta isla de Miami. Es seguramente uno de los lugares más exóticos de Miami, ya que aún conserva una frondosa vegetación y unas playas exuberantes. Pero también es un entorno natural ideal para practicar un sinfín de deportes y actividades. Hay gran cantidad de tours en bici, pero también es posible practicar la pesca, el snorkel y el buceo. No podemos tampoco dejar de mencionar el famoso Seaquarium Miami que queda camino a Key West. Un lugar ideal para toda la familia. Coral Gables: es una de las zonas más bonitas y antiguas del sur de la Florida. Diseñada originalmente por George Merrik en 1925, cuenta con exuberantes avenidas arboladas, edificios de influencia mediterránea, calles sinuosas y jardines. George Merrick decidió comprar 4.000 hectáreas de terreno y crear la ciudad más bonita del sur de Florida, y lo consiguió. Si van a viajar a Miami seguramente en algún momento irán a hacer compras, ya que Miami es la ciudad de las tiendas, las boutiques de moda y los mejores outlets del mundo. Ir de compras por Miami es la fantasía de cualquier persona que le guste la moda y las grandes marcas, aunque también es posible ir a comprar a mercaditos al aire libre dónde encontrar ropa barata, objetos vintage y gangas de todo tipo. Entre los malls más importantes recomendamos sin dudas el Dolphin Mall (cerca del aeropuerto), Sawgrass Mills (es la madre de todos los centros comerciales estilo Outlet, realmente enorme), Aventura Mall, los mercados de pulgas Tropicana y Flea Market USA, Bal Harbour Shops (donde encontramos las mejores marcas y los productos más lujosos), entre otros. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

