Efemérides del día de la fecha: 20 de Octubre

DÍA DEL PEDIATRA Instituido en el Congreso Mundial de Pediatría celebrado en nuestro país en el año 1973, en este día se conmemora la fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) en el año 1911; la misma fue impulsada por el pediatra Gregorio Aráoz Alfaro con el objetivo de crear un espacio en el que los pediatras pudieran exponer sus observaciones sobre el material disponible en hospitales públicos y privados y "someter al control de los colegas las conclusiones desprendidas de la experiencia y el estudio personal." En este día se homenajea a estos profesionales de la salud que con su esfuerzo y dedicación mejoran la salud de los niños. DIEGO MARADONA DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN En busca de nuevos jugadores para su equipo, Francisco "Francis" Cornejo, entrenador de las inferiores de Argentinos Juniors, había publicado en el diario "Crónica" un anuncio en el que convocaba a chicos de la categoría 60´y 61´; muchos asistieron al entrenamiento pero solo uno se robó la atención de Cornejo. Bajito y tímido, aquel niño de Villa Fiorito que había traído Gregorio "Goyo" Carrizo se convertía en otro cuando sus pies tocaban la pelota que, con total naturalidad, manejaba a su gusto en el campo de juego: "dicen que por lo menos una vez en la vida todos los hombres asisten a un milagro, pero que la mayoría no se da cuenta. Yo sí. El mío ocurrió la tarde de un sábado de marzo de 1969 sobre el pasto mojado del Parque Saavedra cuando un pibe bajito, que me dijo que tenía ocho años -y yo no le creí-, hizo maravillas con la pelota" escribió Cornejo en su libro "Cebollita Maradona." Diego fue incorporado inmediatamente a "Los Cebollitas", equipo imparable con el que arrasó en el Torneo Evita del año 1973 y con el que se consagró campeón de la 8ª división en el año 1974. Su talento deslumbró a los fanáticos: "la duerme, la levanta con doble pisada y tiene el porte del jugador nato" escribió Clarín sobre el niño de apenas 10 años. Destacado jugador de las inferiores, Diego se convirtió en blanco de miradas y elogios que no pasaron desapercibidos para el director técnico, Juan Carlos Montes, que había decidido que ya era hora de que aquel muchacho debutara en primera. El partido era contra Talleres de Córdoba en La Paternal por la octava fecha del Campeonato Metropolitano; el equipo cordobés se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo con un gol de "Hacha" Ludueña lo que provocó que Montes cambiara a Rubén Giacobetti por Maradona al empezar el segundo tiempo: "Diego, juegue como usted sabe. Y si puede, tire un caño." Siguiendo las órdenes del DT, el adolescente de 15 años le metió un caño a un rival en la primera pelota que tocó; a pesar de su tenacidad demostrada en cada jugada, la victoria de Talleres fue inminente. Aun así, esto no arruinó un partido memorable para el entonces número 16: "ese día toqué el cielo con las manos." SE INAUGURA LA CASA DE LA ÓPERA DE SÍDNEY Un día como hoy en el año 1973, la Reina Isabel II inauguraba la Casa de la Ópera de Sídney. Impulsado por Eugene Goossens, director de la Orquesta Sinfónica de Sídney, con el propósito de construir un edificio adecuado para grandes producciones teatrales, en el año 1955 se convocó a un concurso internacional para elegir el diseño de la obra. Alrededor de 222 proyectos de 28 países fueron recibidos, luego de 10 días de intenso debate el ganador fue Jørn Utzon, un arquitecto danés poco conocido que había impresionado a los jueces con su magnífico diseño. La construcción comenzó en el año 1959 después de demoler el viejo Fuerte Macquarie, por orden directa del gobierno se pretendía finalizar la obra lo más rápido posible, sin embargo, había un gran problema y ese era que el ambicioso diseño de Utzon requería de tecnología mucho más avanzada para la época. Esto provocó que se lo tuviera que rediseñar en varias ocasiones y que, consecuentemente, se atrasara y aumentara el dinero invertido en la misma. Producto de estos inconvenientes la relación entre el arquitecto y las autoridades se tensaron llegando a un punto en que el agotado danés decidió abandonar el proyecto en el año 1966. Fue el arquitecto australiano Peter Hall el que hizo posible que, luego de 14 años, la Casa de la Ópera abriera sus puertas.

