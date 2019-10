La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 La Voz del Águila:

La libertad es más importante que la vida (2da. Parte)

Conferencia por Giorgio Bongiovanni











"Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres" (Juan 8,32) Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia / 16 de junio de 2019 - Palermo-Italia Pregunta:¿Qué piensas de la transubstanciación? Giorgio: Cuando tomamos la Comunión, el cuerpo de Cristo Crucificado entra dentro de nuestro espíritu. Precisamente por esto la justicia de Dios será implacable contra nosotros, cristianos católicos, que una vez que tomamos la Comunión, salimos de la iglesia y seguimos comportándonos como antes o peor. Después de haber comido el Cuerpo de Su Hijo, nosotros seguimos siendo los que somos: pecadores, violadores, asesinos, criminales, mafiosos, corruptos, corruptibles, engañadores, mentirosos. Nosotros no tendremos perdón porque ese trozo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo y nosotros Le traicionamos de nuevo. Yo aconsejo que nosotros pecadores tomemos la Comunión y después tenemos que cambiar enseguida, de lo contrario nuestro espíritu sufrirá la segunda muerte; si no estamos convencidos de verdad de querer cambiar, sería mejor que no tomemos la comunión. Si además, el que da la Sagrada Comunión en nombre de Cristo es corrupto, mafioso, pedófilo y rico, terminará peor que nosotros, aunque la Comunión es siempre sagrada. Yo no soy perfecto y tampoco santo, pero soy honesto, íntegro e incorruptible. Mi tarea es difícil, tengo que denunciar el mal que se propaga entre nosotros los católicos, es decir la hipocresía, la corrupción, la mentalidad mafiosa y todo lo que nos une a Satanás. Pregunta: Quisiera saber cuáles son los rasgos somáticos de Jesús y todo lo que puedes decirme de Él. Giorgio: Jesús es más alto que yo, 1.85 de altura, tiene pelo largo castaño claro como el del Consolador. Los ojos son castaño claro, pero pueden cambiar y ponerse castaño oscuro. Tiene un físico atlético y su cuerpo resucitado es idéntico al de hace dos mil años. Jesús no tiene cuerpo, Cristo es completamente de luz, pero se puede materializar y lo hace con el cuerpo que tenía entonces. Él emana un perfume constante de rosas frescas o secas. Yo Le he visto muchas veces; no se enfada nunca y aún en su Autoridad hay un Amor infinito por nosotros, por mí, por todos. Cuando habla tiene carisma, también puede ser irónico cuando quiere transmitir una enseñanza y lo hace con una sonrisa o con una broma. Sufre mucho, se ve por las heridas sangrantes con las que se hace reconocer. A veces se camufla en un niño que sufre, en un enfermo, en un pobre que pide la limosna. Nunca le he visto transformarse en un hombre de poder para que le reconozcan. Nosotros los cristianos no tenemos que olvidar que Jesús Cristo, el hijo de Dios resucitó y luego subió al cielo con todo el cuerpo, el mismo cuerpo con el que volverá a la Tierra. En aquel tiempo se mostró a unas treinta personas; hoy, respetando la misma proporción, con respecto de los siete mil millones de seres humanos de hoy, se está presentando a un millar de personas. Yo le he preguntado porque no se presenta a algunos hombres de poder, al Presidente de los Estados Unidos, a los jefes de todos los bancos para que puedan ayudar a los pobres, a muchos generales para evitar las guerras. Y Él me ha contestado: "Yo no me presento a los potentes del mundo, porque el Padre quiere que lo haga con los que sufren y me quieren". Él es enemigo de todos los poderosos de la Tierra, a excepción del Papa Francisco; irá donde ellos para juzgarlos. Evidentemente, hasta el día de hoy no hay poderosos que se hayan arrepentido. Esperemos que el Pontífice, aunque esté rodeado de víboras, pueda hacer todavía cosas extraordinarios como está haciendo. Hace pocos días denunció la hipocresía de quienes hablan de paz y venden armas, y anunció la Ira de Dios que se desencadenará contra todos los responsables. Estas son palabras Crísticas y una vez más ha demostrado un valor que nosotros apreciamos. Continúa el próximo domingo ESTIMADOS LECTORES DE LA VOZ DEL AGUILA: próximamente estaremos compartiendo una charla amena con aquellos que deseen profundizar estos importantes temas, escribinos por whats app al 3489-15575775 o mandanos un mail a lavozdelaguila@yahoo.com.ar, para coordinar fechas y horarios (a realizar en el centro de la ciudad de Campana). Los esperamos a todos!!!!! Ingresá a: Facebook: Eldía Quela Tierra Sedetuvo Youtube: La Voz del Águila Radio: "El día que la tierra se detuvo" FM Los Cardales 104.9, martes a las 19 hs Mail: lavozdelaguila@yahoo.com.ar

