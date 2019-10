La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 20/oct/2019 Ayurveda y Salud:

El Yoga y la ética

Por Biocqca. Mónica A. Rímoli







Hay diferentes métodos de yoga. El Raja Yoga es el camino del autocontrol, es un proceso sistemático que Vultiva la Mente está basado en las ocho ramas del Yoga de Patanjali. Estas ramas son: 1. YAMAS O RESTRICCIONES: AHIMSA: es la no violencia con humanos y seres vivos. SATHYA: no mentir (ni mentirse!) ASTEYA: no robar (incluso el tiempo) a los demás. APARIGRAHA: no codiciar BRAHMACHARYA: no malgastar, incluida la energía sexual. 2. NIYAMAS U OBSERVANCIAS: SAUCHA: pureza de vida. SANTOSHA: el contentamiento TAPAS: austeridad. SVADDYAYA: estudio de los libros sagrados. TSHVARA PRANIDHANA: aceptación de la voluntad. 3. ASANAS O POSTURAS: 4. PRANAYANA o ejercicios de control de la respiración. 5. PRATYAHARA o control de los sentidos 6. DHARAMA o concentración 7. DHYANA o meditación. 8. SAMADHI o éxtasis. Practicar los Yamas y Niyamas purifican la vida, generan calidad ética y el cultivo de valores tan necesarios en el desarrollo personal como Sinceridad, Alegría, Paciencia, Perseverancia, Verdad y Armonía. Además están al alcance de todos. Biocqca. Mónica A. Rímoli Postgrado Ayurveda





Ayurveda y Salud:

El Yoga y la ética

Por Biocqca. Mónica A. Rímoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: