El partido se jugará desde las 19.00 en Mitre y Puccini. En el Violeta, que atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas, vuelven Matías Ballini y Catriel Sánchez a la formación titular. Y Lucas Bovaglio realizaría variantes en el sistema táctico. Una prueba de carácter tendrá hoy Villa Dálmine. Su joven plantel, todavía en proceso de consolidación, necesita reponerse de la racha de tres derrotas consecutivas que atraviesa actualmente y también de esa frustración en que se ha convertido el jugar de visitante (todavía no pudo sumar ni marcar goles en esa condición). En ese contexto recibirá a Defensores de Belgrano desde las 19.00 horas. El encuentro, correspondiente a la 10ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional, se disputará en el estadio de Mitre y Puccini con arbitraje de Fabricio Llobet y pondrá al Violeta nuevamente de cara ante su gente y frente a un rival que acumula siete partidos sin derrotas. Y para tratar de salir de este mal momento, el DT Lucas Bovaglio recurrirá a la experiencia de Matías Ballini, quien volverá a la titularidad tras superar un desgarro en el sóleo de la pierna derecha. El capitán no estuvo convocado en cuatro partidos esta temporada y su ausencia, según las estadísticas, fue letal: el equipo perdió esos cuatro cotejos (Sarmiento, Chacarita, Brown y Tigre). Pero además de recurrir a Ballini, el entrenador también aprovecharía su regreso para modificar el dibujo táctico que viene utilizando. El mediocampista se ubicará en el centro del campo y a sus costados tendrá a Affranchino y Del Priore, como ocurrió ante Gimnasia de Mendoza, la última vez que jugó como titular. Los interrogantes (y variantes) aparecen de mitad de cancha hacia adelante, porque Bovaglio habría probado diferentes alternativas y está en duda la presencia de los extremos David Gallardo y Fabricio Brener, quienes tras los primeros partidos asomaban como fijos por sus desequilibrantes actuaciones. Sin embargo, el rendimiento del cordobés ha caído en las últimas fechas, mientras que el Villano no ha terminado de concretar todo lo que insinúa en cada uno de sus fulgurantes arranques. Por eso, en el ataque, lo único claro es el retorno de Catriel Sánchez, que volverá a ser el centroatacante titular después de perderse el compromiso ante Tigre por un estado gripal. Después, entre cinco nombres (Brener, Gallardo, Veliez, Brizuela y Orosco) estarían sus dos acompañantes. Y de esa elección dependerá el sistema táctico, que podría ser desde un 4-4-2 más posiciones al 4-3-3 de las primeras fechas. En consecuencia, la probable formación de Villa Dálmine para recibir hoy a Defensores de Belgrano sería: Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Orosco o Brener o Brizuela, Catriel Sánchez y Gallardo o Veliez. La nómina de convocados la completan Juan Ignacio Dobboletta, Sergio Díaz, Juan Ignacio Alvacete y Germán Lesman. Por su parte, el Dragón llega muy bien posicionado (está 3º con 14 puntos) y con un invicto de siete fechas, aunque sin poder haber ganado en sus últimas tres presentaciones (acumula tres empates en fila después de las tres victorias seguidas que lo catapultaron en la tabla). En ese marco, el DT Fabián Nardozza repetiría la formación titular que utilizó frente a Almagro en la fecha pasada (empate 1-1). Así alistaría a Sebastián Giovini; Nicolás Alvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas, Maximiliano Ferreira; Ezequiel Aguirre, Nicolás Benegas. Los demás convocados para este compromiso son: Martín García, Leandro Caballero, Sebastián Soto, Guillermo Vernetti, Marcos Giménez, Maximiliano Núñez y Matías Quiroga.

EL ÚLTIMO PARTIDO DE BALLINI FUE ANTE DEPORTIVO RIESTRA, CUANDO INGRESO EN EL ST. NUEVA CHICAGO SIGUE SIN PODER GANAR Ayer comenzó la 10ª fecha de la Primera Nacional con dos partidos de la Zona 1. En primer turno, Nueva Chicago cayó 1-0 como local frente a Alvarado de Mar del Plata y profundizó su crisis: todavía no pudo ganar, apenas suma 6 puntos y está en el último lugar de la tabla. Por su parte, el marplatense consiguió aire: ahora tiene 11 puntos y se ubica en el 10º puesto. Luego, en duelo de equipos cordobeses, Belgrano rescató un punto en su visita a Estudiantes de Río Cuarto gracias a un gol de Rodrigo Erramuspe en tiempo adicionado. Con el punto, Estudiantes llegó a 18 y se mantiene 3º, a tres del líder Estudiantes de Buenos Aires (21). Por su parte, el Pirata no despega: tiene 11 y ocupa el 9º puesto por ahora. La programación de esta fecha tendrá hoy, Día de la Madre, ocho encuentros: tres de la Zona 1, entre los que se destaca la visita de Atlanta (2º con 19 puntos) a Sa Martín de San Juan (6º con 13). En caso de ganar, el Bohemio quedará como único líder al menos hasta que mañana juegue Estudiantes de Buenos Aires, que tras alcanzar las semifinales de Copa Argentina, se medirá frente a Ferro Carril Oeste en Caballito. En cuanto a la Zona 2, el duelo más atractivo de la jornada es el que sostendrán Sarmiento y Tigre en Junín. El Verde está invicto, suma 19 puntos y lidera la tabla. Sin embargo, podría salir a la cancha en el segundo puesto si San Martín de Tucumán (17) vence como local a Atlético Rafaela. En tanto, el Matador (11) y La Crema (13) buscarán triunfos que los acerquen a la cima. En esta fecha fue postergado el duelo entre Termperley y Deportivo Morón por el grave accidente automovilístico que sufrió Enzo Baglivo, jugador del Gasolero. Su hermano Gonzalo juega, justamente, en el Gallito. EL HISTORIAL VS DEF. DE BELGRANO Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 46. En 45 partidos, Villa Dálmine ganó 18 veces, Defensores de Belgrano se impuso en 13 ocasiones y empataron en 14 oportunidades. Villa Dálmine convirtió 62 goles, mientras que Defensores marcó 50. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 23 veces: 12 victorias Violetas (28 goles) y 6 del Dragón (15 goles). Igualaron en 5 oportunidades COMO LOCAL DEFENSORES. Jugaron 22 encuentros, el Dragón venció en 7 ocasiones (35 goles), mientras que Villa Dálmine ganó 6 partidos (34 goles). Empataron en 9 ocasiones. EL ULTIMO ENCUENTRO. El sábado 6 de abril de 2019, por la 23ª fecha de la Primera B Nacional 2018/19, Defensores de Belgrano se impuso 2-1. Germán Lesman abrió el marcador para el cuadro campanense, pero Gustavo Fernández y Leandro Martínez Montagnoli lo dieron vuelta en el mismo primer tiempo. Dirigió Lucas Comesaña. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL: El martes 10 de septiembre de 2013, por la 7ª fecha de la Primera B Metropolitana 2013/14, Villa Dálmine le ganó 2-1 a Defensores de Belgrano con un agónico cabezazo de Juan Celaya. Antes, Raúl "Dudy" Pérez había marcado el 1-0 para el Violeta, mientras que Ezequiel Aguirre anotó el empate transitorio para la visita en el segundo tiempo. APOSTILLAS: Como local, Villa Dálmine lleva tres partidos sin derrotas, con dos victorias y un empate. La última derrota en esta condición ocurrió el domingo 12 de diciembre de 1993, por la 5ª fecha del Torneo Clausura de la Primera B Metropolitana. Fue por 1 a 0 con gol convertido por Germán Juárez. En cambio, como visitante, el Violeta suma 5 encuentros sin ganar ante el Dragón, con 2 empates y 3 derrotas. MÁXIMOS GOLEADORES DE VILLA DÁLMINE: Luis Angel Vizzo (3), Miguel Ernesto Benítez (3), Víctor Hugo Crema (3), Dante Repetto (2), Eduardo Enrique Oviedo (2), Jorge Benítez (2), Luis Fortunato Gómez (2), Juan Carlos Domínguez (2), Mario Ramón Contte (2), Francisco Ramón Portillo (2), Narciso Facundo Gallardo (2), Dante Fernández (2), Héctor Horacio Scotta (2) y Pedro Julio Galván (2). MÁXIMOS GOLEADORES DE DEFENSORES: Hugo Oscar Cantero (4), Ramiro Pérez (3), Nicolás Osvaldo Gómez de Armas (2), Alfonso David Castellano (2), Oscar "Pinino" Más (2), Gerardo Antonio Lucero (2) y Luciano Lo Bianco (2). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL ULTIMO TRIUNFO El martes 10 de septiembre de 2013, por la 7ª fecha del campeonato 2013/14 de la Primera B Metropolitana, Villa Dálmine venció 2-1 a Defensores de Belgrano en lo que fue su último triunfo sobre el Dragón y, además, el último partido que ambos equipos se enfrentaron en Campana. La síntesis de dicho partido fue: VILLA DÁLMINE (2): Agustín Javier Gómez; Juan Gabriel Ferreira, Sebastián Diego Pena, Facundo Martín Gómez, Armando Esteban Panceri; Diego Damián Villagra, Horacio Manuel Falcón, Santiago Prim (Fernando David Luna); Raúl Alejandro Pérez (Juan Gabriel Celaya); Damián Gerardo Salvatierra y Víctor Hugo Gómez (Luis Andrés Rodríguez). DT: Walter Nicolás Otta. SUPLENTES: Pedro Nahuel Fernández, Julio César Navarro, Nahuel Osvaldo Velázquez y Juan Manuel Ferreyra. DEFENSORES DE BELGRANO (1): Albano Anconetani; Luis Monge (Jonathan Tridente), Luciano Goux, Ramiro Fassi, Iván Nadal(Ezequiel Aguirre); Maximiliano Serrano, Juan Manuel Sosa, Nahuel Fioretto (Germán Libramento), Lucas Colitto; Pablo Bueno y Leonardo Romero. DT: Rodolfo Ángel Della Picca. SUPLENTES: Cristian Moyano, Martín Alberich, Miguel Porcel y Gonzalo Olid Apaza. GOLES: PT 39m Raúl Pérez (VD). ST 39m Ezequiel Aguirre (DB) y 49m Juan Celaya (VD). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Carlos Stoklas.

Primera Nacional:

Un necesitado Villa Dálmine recibe hoy a Defensores de Belgrano

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: