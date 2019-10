CENTRO ESPAÑOL GANÓ EN ENSENADA En el arranque de esta séptima fecha del Torneo Apertura de Primera D se disputaron otros dos encuentros además del empate entre Liniers y Puerto Nuevo. Y en el resultado más destacado de la jornada, Centro Español le ganó 3-2 como visitante a Defensores de Cambaceres. De esa manera, el Gallego llegó a los 11 puntos e igualó la línea del Rojo de Ensenada. En tanto, en cancha de Juventud Unida, Muñiz empató sin goles frente a Argentino de Rosario en un duelo de dos equipos que comenzaron de mala forma el certamen: el Salaíto apenas ha sumado 5 puntos, mientras que el Rayo Rojo ocupa la última posición con 3 unidades. La programación continuará hoy domingo con Central Ballester vs Yupanqui. Y se cerrará mañana lunes con tres encuentros: Atlético Lugano vs Atlas, Sportivo Barracas vs Deportivo Paraguayo y Claypole vs Juventud Unida.

En el debut de Martín Correa como DT Auriazul igualó 0-0 ante el líder del campeonato, en una cancha históricamente adversa para el conjunto de nuestra ciudad. Así llegó a tres partidos sin recibir goles y ahora suma 8 puntos. Puerto Nuevo vivió una semana muy agitada, pero la cerró de buena manera: después que el jueves renunciara Carlos Pereyra por sus diferencias con la Comisión Directiva, el viernes asumió Martín Correa y ayer, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Apertura, igualó sin goles como visitante frente a Liniers, único líder que tiene el campeonato. De esta manera, el Portuario llegó a tres partidos consecutivos sin recibir goles y se volvió a Campana con un punto positivo de una cancha que históricamente le ha resultado adversa: nunca pudo ganarle a La Topadora en el Juan Antonio Arias. Y el de ayer fue el quinto empate que consigue en 19 presentaciones en ese estadio ante este rival. Con este punto, el Auriazul llegó a 8 y se encuentra en la octava posición de la tabla, mientras que Liniers suma ahora 16 y se mantiene como único líder, aunque mañana lunes podría ser alcanzado por Atlas y Juventud Unida en lo más alto. En la continuidad del certamen, Puerto Nuevo recibirá en la próxima fecha a Central Ballester, equipo ante el que tendrá la oportunidad de darle mayor valor al empate logrado ayer con una victoria que, además, lo empiece a mostrar como uno de los protagonistas en la zona alta de las posiciones. EL PARTIDO Para este compromiso ante Liniers, el flamante entrenador Martín Correa optó por la lógica: en el único entrenamiento que estuvo al frente de plantel le ratificó la titularidad a los mismos once jugadores que habían salido a la cancha en la victoria 2-0 sobre Sportivo Barracas. Y con esa formación que dejó "Jetín" Pereyra, el Portuario se mostró firme y ordenado en San Justo, con sólidas actuaciones de los tándems que conformaron Colombo y Velasco en la zaga central y Palacio y Redondo en el centro del campo. En tanto, Campana siguió siendo el conductor del equipo y Filiosi, siempre volcado a la izquierda, la carta de mayor desequilibrio. Y en el arranque del cotejo, una combinación entre Campana y Filiosi generó una situación muy clara de gol y pudo haber derivado en la apertura del marcador: un pase filtrado del 10 le permitió al atacante ganarle las espaldas a los centrales locales y anticipar la salida del arquero, que quedó a mitad de camino, sobre el borde del área grande. Sin embargo, cuando ya no tenía oposición y contaba con el arco a disposición, Filiosi no pudo llegar a definir y la pelota se le escapó junto al palo derecho en una acción que generó que todos los jugadores Portuarios se llevaran las manos a la cabeza de lo increíble que fue. Pasado ese sacudón, Liniers demostró que su intención era asumir las responsabilidades que le imponía la previa, tanto por ser local como por ser el único líder del campeonato. Y con buen manejo del balón lograba instalarse en campo contrario, volcando principalmente sus avances sobre la derecha. Sin embargo, ante un Portuario bien parado, no encontraba profundidad y sus ataques se diluían en los metros finales. Así, el encuentro no ofrecía prácticamente situaciones de riesgo. A los 27, el ingresado Enzo Moreno (reemplazó a Emanuel Russo, que salió lesionado tras un choque) desbordó peligrosamente por derecha hasta meterse dentro del área. Recién después, La Topadora despertó y encontró algo de profundidad como para inquietar al fondo Auriazul en lo que fue su mejor pasaje de la primera parte. A los 28, González remató alto tras un desborde de Duben; a los 32, un tiro libre de Fariña se fue muy cerca del palo izquierdo de Díaz Peyrous; y a los 33, un envío de Di Motta cruzó toda el área tras un córner jugado rápido. Tras esos minutos de mejor andar del local se recuperó Puerto Nuevo, que a los 36 tuvo otra gran oportunidad en una acción colectiva en la que manejó muy bien el balón con Campana como eje y asistidor luego, al dejar a Moreno mano a mano con Acosta tras un excelente pase filtrado. Sin embargo, la definición de Enzo fue desviada por el guardameta de La Topadora. En los minutos siguientes, en el tramo final de la primera parte, Redondo dispuso de un buen tiro libre (su ejecución salió alta) y, posteriormente, Campana sorprendió a todos con un desborde por derecha que terminó en un centro atrás que Cuenos no pudo desviar al gol. Y en el arranque del complemento, el Auriazul siguió ofreciendo mejores sensaciones: bien parado, recuperaba en la mitad de cancha y lograba avanzar en terreno ajeno, consiguiendo faltas que no pudo transformar en situaciones de gol. Esto llevó a Troncoso a mover su banco de suplentes para tratar de relanzar a su equipo. El ingreso de Galeano fue positivo y Liniers, con más empuje que fútbol, empezó a presionar al Portuario, que cayó en algunas imprecisiones y ya no pudo volver a encontrar a Filiosi sobre la izquierda para salir con peligro. En ese tramo, el local lanzó desde la derecha de su ataque varios centros peligrosos y en uno de ellos llegó solo González por el segundo palo, obligando con una palomita a una brillante tapada de Díaz Peyrous para mantener el cero. La respuesta del campanense fue con una contra muy clara que no manejó bien Moreno, pero que Rodríguez casi transforma en gol sin intención: quiso enviar un centro llegando al área y terminó dibujando una emboquillada que Acosta, con esfuerzo, alcanzó a manotear al córner por sobre el travesaño. En los minutos finales, La Topadora lució mejor desde lo físico, aparecieron más espacios y surgieron opciones de gol para los dos equipos. A los 36, Campana recibió sobre la derecha, enganchó dos veces ante dos rivales y sacó un latigazo de zurda que complicó a Acosta (dio rebote largo); y luego, el 10 Auriazul generó desde su talento un peligro desborde por derecha y metió un centro que cruzó toda el área chica sin que nadie pudiera desviarla al gol. Fue lo último de Campana (de lo mejor del Portuario), que sufrió una contractura en esa acción y ya casi no pudo volver a participar del juego. Incluso, de la última pelota parada que tuvo el campanense a su favor se hizo cargo Colombano, quien envió un centro frontal muy llovido que Sosa peinó al gol ante la mala salida de Acosta. Sin embargo, el asistente marcó offside y el tanto fue invalidado cuando ya se habían adicionado 5 minutos más. En ese cierre, antes del gol anulado al "Pampa", Liniers tuvo su mejor oportunidad: Orellana bajó perfectamente un centro para la llegada de Galeano, quien entró solo de frente a Díaz Peyrous, pero definió apenas desviado ante un arquero que nada podía hacer. Así, en un partido que alternó momentos de emoción y situaciones con otros pasajes más chatos, el pitazo final de Néstor Barrios estampó el 0-0 y repartió un punto por lado. Para Puerto Nuevo, lo dicho: una victoria en casa en la próxima fecha le daría todavía mayor valor a este buen punto que se trajo de San Justo. SÍNTESIS DEL PARTIDO LINIERS (0): Daniel Acosta; Rodrigo Di Motta, Julián Sprovieri, Federico Potarski, David Vidal; Ciro Campuzano, Marcelo Araujo, Manuel Fariña, Alan González; Tomás Duben y Maximiliano Orellana. DT: Damián Troncoso. SUPLENTES: Marcos Fernández, Nahuel Pietrantonio, Lucas Miguens, Lucas Scire, Walter Ricabana, Bruno Galeano y Daniel Costas. PUERTO NUEVO (0): Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Raúl Colombo, Lautaro Velasco, Lautaro Cuenos; Emanuel Russo, Santiago Palacio, Kevin Redondo, Agustín Campana, Mariano Filiosi; y Brian Fassone. DT: Martín Correa. SUPLENTES: Esteban Montesano, Uriel Huarte, Nicolás Colombano, Brian Inveraldi, Enzo Moreno, Rodrigo Fleitas y Orlando Sosa. GOLES: no hubo. CAMBIOS: PT 19m Moreno x Russo (PN). ST 15m Galeano x Fariña (L), 20m Costas x Duben (L), 30m Ricabana x Campuzano (L), 35m Colombano x Redondo (PN) y 37m Sosa x Fassone (PN). AMONESTADOS: Potarski, Araujo Vidal y Sprovieri (L); Cuenos y Rodríguez (PN). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Néstor Barrios.

AGUSTÍN CAMPANA VOLVIÓ A DEMOSTRAR SU TALENTO EN UN PAR DE ASISTENCIA Y MANIOBRAS INDIVIDUALES (FOTO: ENTRENADOS POR DIOS).





KEVIN REDONDO DIO BATALLA EN EL MEDIOCAMPO. FUE IMPORTANTE PARA LANZAR AL EQUIPO DESDE LAS PELOTAS RECUPERADAS. EN EL TRAMO FINAL FUE REEMPLAZADO POR COLOMBANO (FOTO: ENTRENADOS POR DIOS)



Primera D:

Puerto Nuevo se trajo un buen punto de su visita a Liniers

