ARGENTINOS ES LÍDER Ayer, en la continuidad de la 10ª fecha del campeonato de la Superliga, Argentinos Juniors derrotó 1-0 como visitante al golpeado Independiente y no sólo llegó a los 21 puntos, sino que además alcanzó a Boca Juniors en lo más alto de las posiciones, aprovechando la derrota del Xeneize, que el viernes había caído 1-0 como local frente a Racing (en esa misma jornada, River Plate igualó 3-3 en su visita a Arsenal de Sarandí). DOS QUE SE ARRIMARON Los que también aprovecharon la caída de Boca para acercarse a la cima del campeonato fueron Lanús y Newells. El Granate venció ayer 4-2 como visitante a Talleres de Córdoba y quedó en la tercera posición con 19 puntos junto a Racing. Por su parte, La Lepra superó 3-1 a Patronato a Paraná y ahora comparte el 5º puesto junto a River con 18 unidades. En tanto, en el otro encuentro disputado ayer, Atlético Tucumán le ganó 2-1 como visitante a Banfield. CLÁSICO EN PARQUE PATRICIOS En la jornada de hoy se disputará cuatro partidos de la Superliga y el más atractivo será el clásico que disputarán Huracán (fue convocado el campanense Joaquín Arzura) y San Lorenzo (sin Nicolás Blandi, por lesión) desde las 15.30 horas en Parque Patricios. Además, hoy también jugarán: Aldosivi (Nazareno Solís entre los concentrados) vs Defensa y Justicia (11.00), Gimnasia de La Plata vs Unión de Santa Fe (13.15) y Rosario Central vs Vélez Sarsfield (17.45). En tanto, mañana lunes se medirán: Central Córdoba vs Estudiantes (19.00) y Colón vs Godoy Cruz (21.20). LA LESIÓN DE SIGALI El campanense Leonardo Sigali sufrió una lesión de segundo grado en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda, informó ayer Racing Club, tras someter al Oso a estudios. Se estima que la recuperación le demandaría entre 30 y 45 días al defensor, que se lesionó al chocar con Franco Soldano en el partido contra Boca del viernes en La Bombonera. PRIMERA B METRO En el inicio de la 11ª fecha, Acassuso igualó 2-2 como local frente a UAI Urquiza (el campanense Santiago Prim abrió la cuenta para el Furgón). Además, Defensores Unidos le ganó 2-1 como visitante a Colegiales, mientras que Argentino de Quilmes igualó 1-1 como local ante Talleres (RE). La programación continúa hoy con: Flandria vs San Telmo, San Miguel vs Sacachispas y Los Andes vs Deportivo Armenio. Y mañana jugarán: Villa San Carlos vs Fénix, Comunicaciones vs Almirante Brown y J.J. Urquiza vs Tristán Suárez. PRIMERA C En el arranque de la 13ª fecha del Torneo Apertura, Midland le ganó 2-0 como local a Excursionistas, mientras que Central Córdoba venció 3-0 en Rosario a San Martín de Burzaco. Hoy se disputarán otros cuatro encuentros: El Porvenir vs Deportivo Español, Berazategui vs Real Pilar, Lamadrid vs Ituzaingó y Laferrere vs Luján. En tanto, mañana jugarán: Dock Sud vs Victoriano Arenas, L.N. Alem vs Cañuelas y Argentino de Merlo vs Sportivo Italiano. GUERRERAS, A CUARTOS Por la tercera y última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores Femenina, UAI Urquiza goleó 6-0 a Municipalidad de Majes con cuatro goles de Mariana Larroquette, uno de Paula Ugarte y otro de Marina Delgado. De esta manera, terminó la primera fase con 7 puntos y se clasificó a los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá con América de Cali.



