Rincón Tuerca

TOPE RACE: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo Roberto Mouras de La Plata por otra carrera del presente campeonato. Televisa desde las 10 hs la propuesta de Carburando a través de Canal 13. PASAR: Como es saludable caminar el ex piloto de karting y de la categoría Alma Leandro Bijarra se lo puede ver recorrer las calles que están ubicadas atrás del barrio Ariel del Plata para poder pasar desapercibido. BOLSAS: En el centro de la ciudad de Zárate más especificamente en la esquina de Ituzaingó y Justa Lima se dejó ver con bolsas de basura Daniel Olivera recorriendo dicho lugar. Será una nueva manera de hacer gimnasia para el piloto de karting? INCORPORAR: Como se venía presagiando finalmente Juan Manuel Silva se incorpora a la Clase Tres del Turismo Nacional una categoría que el Pato quería hacer y llegó el momento para el chaqueño. GANAR: Viene de correr en el kartódromo de Zárate dentro de los contenidos de la categoría Kart Plus donde Pablo Clerici pudo ganar y sumar puntos para el campeonato con la motorización de Rodriguez el asesoramiento de Alfonso y el chasis a cargo de Ruben Guerra. AGRADECIDO: A propósito de Guerra en reciente nota televisiva declaró que es un agradecido de Martinelli a quien le debe mucho de lo que aprendió en el karting para utilizarlo en este momento. Si el Bubu lo dice.... GANADORES: El TC Bonaerense viene de correr en el autódromo de Roque Perez donde los ganadores fueron en Clase A: Esteban Dascanio, Clase D: Juan Sapienza, en Clase C: Daniel Coronel y en Clase Fight: Gabriel Russo. CORRER: El zarateño Mariano Donamari corrió en la Clase Ligth del Bonaerense en Roque Pérez donde en la final arribó en el puesto vigésimo tercero con un auto que le prestaron para tal ocasión. MERCADO: En extensa nota televisiva Carlos Debesa contó que están trabajando en nuestro país pero también desde hace tiempo en Estados Unidos donde junto a su hijo Lucas ya consiguieron meterse en el mercado competitivo de aquel país. Felicitaciones!! COLOR: Cuentan que la señora tomo sol todas las tardes en el fondo de su casa lo que provocó que su color de piel tenga ese marroncito que llama la atención a la hora de mostrarse en la esquina de Alberdi y Rawson donde su marido es muy reconocido en el ámbito del automovilismo por el aporte y ayuda que brinda a la gente de la zona. TOPE RACE SERIES: Visitan este fin de semana el autódromo platense por otra carrera del Campeonato donde desde las 10 hs televisa Canal 13 a través del programa "Carburando". VICTORIA: La pequeña niña Constanza Toledo viene de correr en el kartódromo de Zárate donde en su clase alcanzó su primera victoria lo que provocó una gran alegría en todo su equipo arrancando por el abuelo el popular "Colibrí". HABILITADO: Luego de mucho tiempo y esfuerzo ya quedo habilitado el autódromo de Balcarce que con categorías zonales comenzó esta nueva etapa esperando llegar a la presencia de las de nivel nacional. CUARTO: Tras la carrera de La Plata para la categoría Alma el zarateño Leandro Cracco arribó cuarto en la final de la Clase Dos con el Fiat Uno que cuenta con la atención en el chasis de Mariano Novoa y la planta impulsora a cargo de Fabian Carranza. TC REGIONAL: Con sus dos clases GTA y GTB la categoría llega este fin de semana por una nueva fecha del calendario con su habitual parque de autos al autódromo porteño donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. BONO: En la búsqueda de elevar los presupuestos para el auto de carrera el piloto local Gastón Fernandez puso a disposición de quienes quieran colaborar un bono que se puede lograr hablando con el piloto en cuestion con importantes premios. INCENTIVO: Como ya adelantamos en esta sección Pablo Savastano viene de correr en Alma en la Clase Dos con el Fiat Uno ubicandose décimo segundo en la final lo que le dio un incentivo para lo que viene y la idea es continuar hasta fin de año. SPORT PROTOTIPO: En el autódromo porteño la categoría encara otra carrera del certámen este fin de semana donde utilizaron el circuito número cinco. TURISMO NACIONAL: La categoría mas federal vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de Bahía Blanca con sus dos clases y otro importante parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. TERCERO: El Turismo Zonal Pista viene de correr en el autódromo porteño donde en la Clase Tres el piloto local Daniel Vidal corrió las dos finales y en ambas salió tercero haciendo podio y sigue liderando el campeonato con el auto que prepara en su totalidad Dante Tamburrini. GANANDO: A esta altura del año sigue incrementando su trabajo en el armado de motores para diferentes marcas el limeño Daniel Berra que sigue ganando espacio a nivel nacional. FIAT 1.4: La monomarca visita el autódromo porteño este fin de semana para realizar otra competencia del presente campeonato donde van a utilizar el circuito cinco sin chicana. TOPE RACE JUNIORS: Una nueva presentación de esta categoría durante este fin de semana en el autódromo platense con su habitual parque de autos. Televisa Cabal 13 a través del programa Carburando. ALQUILER: Valerio Diamante está en este domingo corriendo en el Tope Race con el alquiler de un auto donde el representante de Capilla del Señor pudo concretar esta posibilidad que venía buscando. OFRECIMIENTOS: Dentro de este contexto en el ámbito de alquilar el zarateño Juan Carlos Bava recibió varios ofrecimientos para sumarse a la categoría Tope Race lo que lo llevó a realizar otra presentación con estos autos. INVITADO: Para los 200 km del Super TC 2000 en Bs As. Matías Milla llevará como piloto invitado a Vivian alguien con quien se conoce desde hace muchos años que fue bien recibido por el equipo oficial de Renault. NOVENO: Damian Toledo viene de correr en el autódromo de La Plata en la Clase 1600 de Alma donde en la final arribó en el puesto noveno sumando puntos para el campeonato. PUESTO: Nueva fecha del campeonato para los ciclomotores en el óvalo de San Andrés de Giles con la participación en la Clase Mini Moto Dos de Lisandro Acosta que logró otro podio con un segundo puesto con la atención de la moto por parte de su padre "Pipí". PODIO: En este competencia de la Mini Moto también corrió Fausto Ciaponi donde terminó tercero en la final subiendo al podio y sumando puntos para el campeonato con la preparación de la moto por parte de su papá y el asesoramiento del abuelo. VENDER: La Cupecita que fuera del recordado Emilio Gobetto para la categoría del TC Bonaerense finalmente se pudo vender a otro piloto de la categoría que adquirió la misma y se mostró como un auto al cual no le falta nada para la alta competencia. CHASIS DEL REGIONAL: Esta especialidad de la categoría llega con su parque de máquinas este fin de semana al autódromo Juan y Oscar Galvez para desarrollar otra competencia del campeonato. Desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. TRIUNFO: Nuevo triunfo en el mundo de las dos ruedas para German Henze que viene corriendo en la categoría Enduro que se desarrolló en la ciudad de Guernica lo que le permite estar segundo en el campeonato cuando aún falta tres carreras. ALCANZAR: Seguro que no fue una carrera más en el karting para la señorita Ludmila Rodriguez en la categoría Kart Plus dado que en la Clase Potenciada donde alcanzó un segundo puesto contó como piloto invitado a Sebastian Abella que le puso un tinte disntinto al equipo con un karting que tiene a Mauro Santucho en el armado del motor y a Ruben Guerra en el chasis. FIESTA: Como ya adelantamos en esta sección se viene la próxima fiesta del automóvil donde los dirigentes del club del primer auto argentino están trabajando para la misma que se desarrollará el 1º de diciembre en el Parque Urbano. PROVOCAR: Esto ya provocó que algunos empresarios están dispuestos a poner sus stand en dicha fiesta mostrando sus productos dado que siempre les resultó positivo ser parte de este emprendimiento. CHARLAR: Luego de charlar entre el piloto y el chasista todo pudo aclararse donde de ambos lados el piloto de la Clase Tres de Alma y el chasista de la misma categoría se dijeron de todo y la conclusión arrojó que el motorista era quien había provocado tal enfrentamiento innecesario. No hay equipo ya en esta estructura! DEBUT: Santiago Acuña pudo concretar su debut en el automovilismo desde arriba de un karting en el kartódromo de Zárate y mas allá de cualquier resultado la alegría fue mucha para el joven que desde principio de año esperaba esta posibilidad. ALMA: La categoría visita el autódromo de Dolores en este fin de semana con todas sus clases donde desde las 10 hs arrancan con su propuesta. DISTINCIÓN: El zarateño Nicolás Laccette recibió la distinción de obtener el premio a piloto revelación 2018 por su destacada performance en la calle GTB del TC Regional a bordo de un Ford. FECHA: Ya quedó confirmado que el próximo 3 de noviembre las categorías que fiscaliza Fedenor desarrollarán otra fecha del presente campeonato en el autódromo de Arrecifes que será el lugar a visitar hasta el cierre del calendario. EMPRENDIMIENTO: El ex piloto de Motocross Leonardo Villaverde está desarrollando un nuevo emprendimiento comercial en nuestra ciudad que abarcará lo gastronómico con la competición y toda la indumentaria relacionada con lo deportivo en un mismo salón con mucha comodidad y hasta pantalla gigante para observar las competencias de nivel internacional y nacional

Rincón Tuerca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: