La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Kicillof llamó a los campanenses a votar a Rubén Romano













Kicillof haciendo uso de la palabra En su visita a nuestra ciudad, el candidato a gobernador exaltó la figura del aspirante a jefe comunal y criticó a los intendentes oficialistas por querer "esconder a Macri y a Vidal". El candidato a gobernador del Frente de Todos, Axel Kicillof, encabezó ayer un acto en la plaza Eduardo Costa donde frente a miles vecinos llamó a votar a Rubén Romano. "Necesitamos en Campana un intendente solidario y comprometido que se ocupe de dar respuesta a quienes no consiguen trabajo, a los jubilados que no pueden comprar los remedios, a las familias que no llegan a fin de mes: por eso el próximo domingo les pido que acompañen a Rubén", sostuvo Kicillof. El exministro de Economía culminó en Campana una intensa jornada que había comenzado en San Nicolás, siguió en San Pedro e hizo escala en Zárate antes de llegar a nuestra ciudad. De hecho, el intendente de la vecina ciudad, Osvaldo Cáffaro, llegó con Kicillof y acompañó su discurso desde la primera fila. El candidato a gobernador se refirió a la gestión municipal de Abella: "Vemos en Campana un intendente sin gobernadora y sin presidente. Esta etapa requiere más valentia, (los jefes comunales oficialistas) tienen que explicar por qué esconden a Macri y a Vidal que son los que los pusieron en las intendencias". "Abella es parte del gobierno que generó este desastre. Son los que insisten con la grieta, la persecución política, los trolls, el manejo y la manipulación de las redes sociales, para que la gente esté en otro canal de lo que están viviendo y sintiendo", dijo Kiciloff. Y agregó: "Con todo ese ataque, uno llega a Campana y ve miles y miles de vecinos mostrando alegría, ganas, esperanza, optimismo. No nos achicamos". Kicillof subió al escenario ubicado en el Patio de las Américas acompañado por Romano y la primera candidata a concejal, Soledad Calle. Abajo se encontraban los principales aspirantes a ediles y consejeros escolares de la boleta peronista. Además, entre la militancia y público presente destacaban el diputado nacional y líder de la UOM regional, Abel Furlán; el secretario general de la Federación Nacional de Petróleo, Gas y Biocombustibles Privados, Pedro Milla; el líder de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, Rubén "Cholo" García; el jefe de la UOCRA local, Oscar Villarreal; y el titular del Sindicato Municipal, Carlos Barrichi, entre otros. "Queremos menos marketing y más gestión, menos trolls y más educación, menos propaganda y más trabajo", remarcó Kicillof, quien tras sus palabras firmó autografos y se saco fotos con los vecinos. Por su parte, Romano destacó la gran convocatoria al acto: "El acompañamiento de todos estos vecinos significa la esperanza de que podemos cambiar la realidad. La Nación y la Provincia ya son un hecho. Lo nuestro también es un hecho, lo siento, se ve en esta convocatoria, cuando caminamos los barrios". "Haremos en Campana una gestión abierta de cara a los vecinos, entre todos vamos a encontrar una solución a las problemáticas", indicó el candidato a intendente del Frente de Todos. "El desafío que tenemos por delante es darle a los vecinos un futuro, una esperanza: el de tener una Campana inclusiva e igualitaria", concluyó.

ROMANO, KICILLOF Y CALLE, AYER EN EL CIERRE DEL ACTO QUE SE REALIZÓ EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.





ROMANO Y CALLE, AYER JUNTO A KICILLOF, AYER EN LA PLAZA EDUARDO COSTA.





KICILLOF, ENTRE DECENAS DE JÓVENES QUE BUSCAN SU SELFIE CON EL CANDIDATO.





EL ACTO CONVOCÓ A MILES DE VECINOS. "ESTE ACOMPAÑAMIENTO SIGNIFICA LA ESPERANZA DE QUE PODEMOS CAMBIAR LA REALIDAD", ASEGURÓ EL CANDIDATO A INTENDENTE, RUBÉN ROMANO.

