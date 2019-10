DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

QUEDÓ 10º EN LA ZONA 2 Esta 10ª fecha de la Zona 2 de la Primera Nacional se completó ayer y, con todos los resultados puestos, Villa Dálmine quedó ubicado en el 10º lugar con 11 unidades tras su empate 0-0 con Defensores de Belgrano. Los líderes ahora son dos: Sarmiento de Junín, que igualó 1-1 con Tigre, y San Martín de Tucumán, que superó 3-0 como local a Atlético Rafaela (el Santo tiene un partido pendiente vs Almagro). Los demás resultados de la Zona 2 en esta fecha fueron: Almagro 2-1 Quilmes, Instituto 1-1 All Boys, Deportivo Riestra 1-0 Brown (A), Chacarita 1-0 Gimnasia (M) y Santamarina 0-0 Gimnasia (J). En tanto, en la Zona 1, el nuevo líder es Atlanta (22 puntos), que venció 3-1 como local a San Martín de San Juan y quedó una unidad por delante de Estudiantes de Buenos Aires, que ayer cayó 1-0 en su visita a Ferro Carril Oeste. Los demás resultados fueron: Nueva Chicago 0-1 Alvarado (MdP), Estudiantes (RC) 1-1 Belgrano, Guillermo Brown (PM) 0-1 Mitre (SdE) e Indepediente Rivadavia 1-1 Agropecuario. Los dos partidos restantes se jugarán la semana próxima: Temperley vs Deportivo Morón (lunes 28) y Platense vs Barracas Central (martes 29).

En una actuación deslucida, el Violeta empató sin goles ante Defensores de Belgrano y llegó a cuatro juegos sin triunfos. Después de tres derrotas consecutivas, Villa Dálmine tuvo el domingo una dura prueba ante Defensores de Belgrano. Y las respuestas que dejó el equipo en la cancha no le alcanzaron ni para ganar ni para convencerse de la idea que propuso para este juego y que, con algunas variantes, viene desarrollando desde el inicio del campeonato. El 0-0 final, al menos, le deja un punto que le permite cortar la racha adversa, pero que tiene gusto a poco, tanto en los números como en el balance general. Es que el Violeta expuso muchas dificultades. Y en todas las líneas: en defensa le costó controlar la movilidad de Aguirre; en el mediocampo no supo cómo ganar las divididas y tuvo pasajes de imprecisiones e impaciencia; y adelante, Brener y Gallardo volvieron a ser solo algunos "chispazos" y terminaron retrocediendo mucho más de lo que atacaron, dejando muy solo a Sánchez y convirtiendo el recuperado 4-3-3 prácticamente en un 4-5-1. Además, en la tenencia abusó del pase hacia atrás en una propuesta que no le redundó en beneficio alguno. Y en el balance individual, lo único rescatable fue la sólida actuación del arquero Ojeda a lo largo de todo el partido y algunos momentos de Sansotre, Affranchino y Sánchez. Igualmente, el análisis no debe obviar que Defensores de Belgrano fue, tal como lo había adelantado Lucas Bovaglio, un rival "con mucho oficio", que prácticamente no cometió errores en defensa, que supo siempre qué encuentro le convenía disputar y que pudo desarrollarlo en varios y diferentes pasajes de los 90 minutos. Ello también atentó contra la propuesta del elenco campanense que ahora tendrá dos semanas de necesario trabajo para tratar de reencontrarse con un mejor rendimiento colectivo y, por qué no, con la victoria. Después del parate por las Elecciones de este domingo, Quilmes lo espera en el Centenario por la 11ª fecha. EL PARTIDO Para este compromiso, Bovaglio definió los regresos de Ballini y Sánchez, quienes reemplazaron a Brizuela y Veliez respecto a la formación que presentó ante Tigre. Y con esos cambios reacomodó las piezas para que el dibujo táctico vuelva a ser el de las primeras fechas: 4-3-3, con una línea de cuatro defensores, con Del Priore y Affranchino cerrados a los costados de Ballini y con Brener y Gallardo como extremos para acompañar a Sánchez, el centrodelantero. Entonces, ante un 4-4-2 tradicional, de mucho oficio como es el equipo que dirige Fabián Nardozza, el Violeta buscó llevar a Defensores de Belgrano a su idea de un juego abierto, de mucha dinámica e intensidad. Y eso, con sus pros y sus contras, quedó en evidencia en los primeros diez minutos. Es que de arranque nomás, un error en la salida derivó en un foul de Martínez sobre Aguirre. Ese tiro libre, Nadal lo ejecutó por sobre la barrera y lo estrelló en la base del poste izquierdo de Ojeda. Y en el rebote, Martínez Montagnoli obligó a otra estirada del arquero contra su otro palo. La respuesta del equipo de nuestra ciudad no se hizo esperar: a los 2 minutos, Del Priore recuperó contra la derecha y Brener condujo de contra con opciones claras: no habilitó a Sánchez, pero sí a Gallardo, que definió desviado cara a cara con Giovini tras un control defectuoso. En los minutos siguientes de ese intenso arranque, Villa Dálmine impuso condiciones y ahogó al Dragón en su campo, con activas participaciones de Affranchino y Sánchez. Y a los 9, en un buen movimiento colectivo por izquierda, Banegas llegó al fondo y metió un violento buscapié que se enredó entre varias piernas y Giovini dentro del área chica y le quedó a Brener, que cuando definió se encontró con una enorme reacción del arquero desde el piso para evitar el gol. Después de esa acción, el visitante respondió con una llegada clara de Aguirre, que con su velocidad complicó siempre a espaldas de Maciel y Martínez. En ésta, Ojeda le tapó con solvencia su definición al segundo palo. Y a partir de esa situación, Defensores de Belgrano logró llevar el trámite a su conveniencia: primero, le complicó la salida al Violeta (que pierde confianza en esa búsqueda); y después, con una tenencia consistente, le quitó intensidad. Entonces, con la movilidad de Aguirre y la inteligencia de Giménez y Olivares, los del Bajo Núñez siguieron inquietando, porque tenían buen manejo en la zona del círculo central y porque después eran precisos para abrir hacia los costados o buscar las espaldas de la última línea. Entonces, Ballini debió ir al piso para tapar una definición de frente de Giménez; y más tarde, Ojeda brilló otra vez ante un enganche y remate de Olivares, que apareció libre por izquierda. El Violeta recién pudo responder sobre los 40, cuando el trámite ya se había planchado. En un ataque rápido, Del Priore encontró a Brener por la derecha; y el centro bajo del cordobés, la llegada de Affranchino, quien no pudo con Giovini en dos oportunidades en la última jugada de riesgo de la primera parte. En los primeros cinco minutos del complemento, los de Bovaglio volvieron a tener muchas dificultades para salir de situación defensiva, porque retrocedían demasiados y los rechazos y rebotes le quedaban siempre al rival. Así, sin generarle peligro real, Defensores de Belgrano jugó ese tramo metido en campo ajeno, aprovechando las desinteligencias del local, que recién pudo dejar atrás ese momento en una corrida solitaria de Brener, quien resolvió muy mal cuando Sánchez y Gallardo esperaban el centro en el área. Y a pesar que el Violeta seguía incómodo, a los 10 generó una muy buena situación en una acción que terminó con la llegada de Sansotre al fondo y un buscapié que cruzó toda el área chica sin que ninguna pierna pudiera desviarlo al gol. En ese contexto, Bovaglió buscó sacudir a su equipo: sacó Brener (su rendimiento ha mermado notablemente) y mandó a la cancha a Lesman para darle una compañía más cercana a Sánchez. Pero al campanense todo le costaba mucho en ese segundo tiempo. Encima aparecieron los nervios y fueron más notorias las imprecisiones. Como esa de Ballini que pudo haber terminado en la expulsión de Ojeda (el arquero salió lejos a cortar a Aguirre y después de trabarlo pareció llevarse la pelota con la mano afuera del área). Así, entre un Villa Dálmine que chocó una y otra vez contra su impotencia (hasta mostró gestos de fastidio) y un Defensores de Belgrano que siempre trató de mantenerse ordenado y jugar desde la desesperación de su rival (tuvo su chance para ganarlo en un mano a mano fortuito de Quiroga que tapó Ojeda) se fue construyendo un 0-0 que al Violeta le permitió sumar después de tres derrotas seguidas, pero que no le borró ninguna de las preocupaciones que arrastraba. Por el contrario: las profundizó. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (0): Juan Marcelo Ojeda; Nicolás Sansotre, Alejandro Maciel, Gastón Martínez, Nahuel Banegas; Nicolás Del Priore, Matías Ballini, Facundo Affranchino; Fabricio Brener, Catriel Sánchez y David Gallardo. DT: Lucas Bovaglio. SUPLENTES: Juan Ignacio Dobboletta, Sergio Díaz, Juan Ignacio Alvacete, Denis Brizuela, Brian Orosco, Álvaro Veliez y Germán Lesman. DEFENSORES DE BELGRANO (0): Sebastián Giovini; Nicolás Álvarez, Luciano Goux, Leandro Martínez Montagnoli, Iván Nadal; Juan Manuel Olivares, Juan Manuel Sosa, Marcelo Lamas, Marcos Giménez; Ezequiel Aguirre, Nicolás Benegas. DT: Fabián Nardozza. SUPLENTES: Martín García, Leandro Caballero, Maximiliano Ferreira, Maximiliano Núñez, Sebastián Soto, Guillermo Vernetti y Matías Quiroga. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 18m Lesman x Brener (VD); 23m Ferreira x Giménez (DEF); 31m Quiroga x Lamas (DEF); 39m Brizuela x Gallardo (VD) y Alvacete x Banegas (VD); y 47m Vernetti x Aguirre (DEF). AMONESTADOS: Del Priore, Maciel y Banegas (VD); Goux (DEF). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Fabricio Llobet.

BALLINI Y SÁNCHEZ LUCHAN CON MARTÍNEZ MONTAGNOLI.





UNA DE LAS MEJORES CHANCES DEL VIOLETA EN EL PRIMER TIEMPO. EL ARQUERO GIOVINI SE RECOMPONE Y LE TAPA LA DEFINICIÓN A FACUNDO AFFRANCHINO.





DEL PRIORE, DE IRREGULAR PARTIDO, LLEGÓ A LA QUINTA AMARILLA Y SE PERDERÁ EL DUELO ANTE QUILMES. BOVAGLIO: "FUE DE LOS PARTIDOS MÁS DUROS DEL CAMPEONATO" Y agregó: "En el análisis, siento que el empate fue justo" Tras el empate ante Defensores de Belgrano como local, por la sala de prensa de Villa Dálmine pasaron tanto el entrenador Lucas Bovaglio como los principales referentes del plantel: Matías Ballini (capitán), Juan Marcelo Ojeda y Gastón Martínez (quienes lucieron la cinta en ausencia del volante). En primer término el DT se refirió a la exigencia del encuentro: "Fue de los partidos más duros del campeonato. Ante estos rivales, cuando no podés abrir el partido, se hacen cada vez más cuesta arriba. Defensores de Belgrano es un equipo que está en buen momento y que tiene un libreto muy bien aprendido. Fue un partido que nos demandó un esfuerzo físico y de concentración altísimo. Queríamos volver a ganar, pero en el análisis siento que el empate fue justo", comenzó señalando Bovaglio. Luego agregó: "El equipo tiene aciertos y también tiene errores. Y por sobre todo, tiene un potencial a desarrollar, pero eso demanda tiempo y trabajo y estamos abocados a esa tarea. Y el compromiso del grupo para ello está, hay una gran predisposición". En tanto, sobre el retorno de Ballini manifestó: "La vuelta de Matías es una buena noticia. Hoy jugó sin estar al cien por ciento, pero él tiene cualidades y una personalidad que permiten que eso no se note". Luego, el capitán Violeta también analizó su regreso tras perderse los últimos tres partidos: "Me sentí bien en lo físico, aunque quizás me faltó ritmo. Pero ahora tenemos dos semanas para ponernos a punto". El mediocampista marcó que al Violeta le faltó "tener más paciencia" para manejar el balón y poder atacar mejor, aunque más allá del juego, destacó la actitud que mostró el equipo: "Me sacó el sombrero con los chicos. Hay jóvenes que hoy se plantaron ante jugadores que tienen 15 años de carrera, que son mañosos y conocen la categoría. No pudimos ganar y cuando no se puede ganar, no hay que perder, demostrando siempre igualmente que uno quiere ganar y que juega con esa actitud", cerró.

