La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 "Nunca pensé que trabajando en mi ciudad me iban a dejar en la calle, y embarazada"







Más de dos años pasaron ya del cierre de la planta local de Carboclor. Una ex empleada relató el difícil momento que tuvo que atravesar junto a sus compañeros, a semanas de dar a luz: "El despido de Carboclor me cambio la vida por completo". Celeste Ardiles trabajó durante seis años en Carboclor, hasta que en julio de 2017 fue despedida junto a sus compañeros de trabajo. "Yo estaba embarazada", recuerda angustiada. Fue una de las campanenses que sufrió el cierre de una empresa histórica para la ciudad, cuya salida agudizó la crisis que los trabajadores del sector venían denunciando. "Mis tareas eran de Técnica de Seguridad e Higiene" cuenta quien hoy tiene 32 años y dos hijas de 2 y 13 años. "Aquel 11 de julio la planta era un quilombo; mis compañeros eran reprimidos por la Policía de Vidal por reclamar una indemnización justa. Yo estuve poco en los conflictos porque estaba por tener familia, pero hubo veces que acompañé con panza y con mi otra nena", agrega. "Al estar embarazada tuve que rogarles a la gente de la empresa que no me corten la obra social porque era la fecha que tenia para dar a luz" recuerda Celeste. "Luego de esto a mi me cambio la vida por completo. No podía buscar trabajo porque estaba con la bebé recién nacida, tuve que cambiar toda mi economía", continúa explicando. En la actualidad, la trabajadora tuvo que abrirse camino por su cuenta, aunque sin la certeza de pertenecer a una empresa con la trayectoria que supo tener Carboclor. "Hoy soy monotributista. Hago asesoramiento a empresas, no puedo avanzar y económicamente siempre estoy atrás. Recorté en todo y aún no puedo estabilizarme", asegura. "No le deseo a nadie vivir lo que yo viví. Pero hay que pensar más allá del ombligo de cada uno. Creo que el trabajo debe defenderse siempre. Duele cuando un Gobierno le da la espalda a la gente. Será cuestión de volver a empezar, y me ilusiono con poder hacerlo en una empresa de mi ciudad", finalizó.



