La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Calendario Maya - Año Mago 1:

Viento 11 - Energía Del Martes 22/10/2019 - Trecena del Humano

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





Viento palabra, verbo, comunicación, lo sutil, la conexión con lo trascendente. Kin 102 - Viento 11 - Autoguia Hoy, en tono de liberación. Hoy es un día donde tenemos que liberarnos de las habladurías, de los lleva y trae, de los teléfonos descompuestos, tampoco tenemos que bloquearnos en la expresión y meternos para adentro y no comunicar nada!! Encontrar una buena comunicación, trae aires de renovación, aires nuevos, refrescan nuestro día. El viento nos ayuda a liberarnos en una Trecena que nos está pidiendo encontrar el camino de la libre elección, el camino de las libertades, y es hoy que el viento nos autoriza a expresarnos libremente, desde nuestra elección y comunicando lo correcto. Decir lo correcto en el momento correcto a la persona correcta, ¡que no te tome la emoción!, porque ella es la que nos hace decir cosas de las cuales después nos arrepentimos y nos hace hablar sin pensar. No sean crueles con lo que dicen, ni agresivos. Hoy positivos, alentadores, nutritivos y desde ahí comunicar! ¡Buen martes para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Viento 11 - Energía Del Martes 22/10/2019 - Trecena del Humano

Por Alejandra Dip

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: