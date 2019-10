La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Efemérides del día de la fecha: 22 de Octubre







DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD Instituido en el año 2004 mediante la Ley 26.001, en este día se homenajea a las Abuelas de Plaza de Mayo que, en esta misma fecha del año 1977, comenzaron la valiente e incansable lucha por recuperar a sus hijos y nietos desaparecidos. Durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional muchos bebés y niños fueron privados de su identidad al ser entregados a otros militares, abandonados como NN en instituciones o vendidos; las Abuelas se encargaron de buscarlos y restituir sus identidades logrando que 130 nietos desaparecidos conocieran sus verdaderos orígenes. En esta jornada se busca reconocer el derecho de la identidad y su preservación como derecho humano fundamental. JUAN DOMINGO PERÓN CONTRAE MATRIMONIO CON EVA DUARTE En una catastrófica noche del año 1944 la provincia de San Juan fue azotada por un devastador terremoto que hizo añicos todos los edificios y terminó con la vida de 9000 personas; la provincia de Mendoza informó a las autoridades nacionales sobre esta tragedia con un mensaje desolador. Esto impactó al Secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, que decidió organizar una colecta y un festival solidario en el Luna Park para recaudar fondos y donaciones. En este evento el coronel conoció a Eva Duarte, una joven actriz de radioteatro, que lo maravilló con su compromiso: "[era una] joven dama de aspecto frágil, pero de voz resuelta, con los cabellos rubios y largos cayéndoles a la espalda, los ojos encendidos como por la fiebre. Dijo llamarse Eva Duarte, ser una actriz de teatro y de la radio y querer concurrir, a toda costa, a la obra de socorro para la infeliz población de San Juan." A partir de este encuentro, empezaron su relación que, en aquel entonces, escandalizó a los sectores conservadores. Cuando Perón fue detenido y enviado a la Isla Martín García en el año 1945, ya tenía en sus planes casarse con Eva: "haré lo posible por regresar a Buenos Aires. Si se acepta mi excedencia nos casaremos al día siguiente, y si no ya lo arreglaré todo de una forma u otra. Pero sea lo que sea, pondremos fin a tu vulnerable situación" le escribió desde la prisión. Una masiva movilización de obreros provenientes de diferentes barrios porteños propició su liberación en un día que marcó la historia. Cumpliendo lo escrito días atrás, Juan Domingo Perón contrajo matrimonio con María Eva Duarte en la escribanía Ordiales de Junín y, más tarde, se casaron en la Iglesia de San Francisco de La Plata. SE REALIZA EL PRIMER SALTO EN PARACAÍDAS Un día como hoy en el año 1797, André Jacques Garnerin realizaba en París el primer salto en paracaídas. Prisionero durante las Guerras Napoleónicas (1792-1797), Garnerin gestó la idea del paracaídas pensando en una manera de escapar de las altas murallas de la prisión; a pesar de no poder escaparse siguió con su idea y una vez liberado se avocó a la tarea de hacerla realidad. Cuando lo finalizó convocó a una multitud al parque Monceau, allí se subió a un globo aerostático y ascendió 350 metros, en esta altura cortó el cable que lo unía con el globo y desplegó su paracaídas; como el mismo no tenía agujeros de ventilación el viento lo sacudió de un lado al otro, aun así, el aterrizaje fue exitoso.

