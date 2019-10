La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 DT de Villa Dálmine:

"En el análisis, siento que el empate fue justo", agregó. Tras el empate ante Defensores de Belgrano como local, por la sala de prensa de Villa Dálmine pasaron tanto el entrenador Lucas Bovaglio como los principales referentes del plantel: Matías Ballini (capitán), Juan Marcelo Ojeda y Gastón Martínez (quienes lucieron la cinta en ausencia del volante). En primer término el DT se refirió a la exigencia del encuentro: "Fue de los partidos más duros del campeonato. Ante estos rivales, cuando no podés abrir el partido, se hacen cada vez más cuesta arriba. Defensores de Belgrano es un equipo que está en buen momento y que tiene un libreto muy bien aprendido. Fue un partido que nos demandó un esfuerzo físico y de concentración altísimo. Queríamos volver a ganar, pero en el análisis siento que el empate fue justo", comenzó señalando Bovaglio. Luego agregó: "El equipo tiene aciertos y también tiene errores. Y por sobre todo, tiene un potencial a desarrollar, pero eso demanda tiempo y trabajo y estamos abocados a esa tarea. Y el compromiso del grupo para ello está, hay una gran predisposición". En tanto, sobre el retorno de Ballini manifestó: "La vuelta de Matías es una buena noticia. Hoy jugó sin estar al cien por ciento, pero él tiene cualidades y una personalidad que permiten que eso no se note". Luego, el capitán Violeta también analizó su regreso tras perderse los últimos tres partidos: "Me sentí bien en lo físico, aunque quizás me faltó ritmo. Pero ahora tenemos dos semanas para ponernos a punto". El mediocampista marcó que al Violeta le faltó "tener más paciencia" para manejar el balón y poder atacar mejor, aunque más allá del juego, destacó la actitud que mostró el equipo: "Me sacó el sombrero con los chicos. Hay jóvenes que hoy se plantaron ante jugadores que tienen 15 años de carrera, que son mañosos y conocen la categoría. No pudimos ganar y cuando no se puede ganar, no hay que perder, demostrando siempre igualmente que uno quiere ganar y que juega con esa actitud", cerró.



