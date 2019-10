La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Fútbol Femenino:

Superaron 2-1 a All Boys. Noemí Gómez y Emilse Correa marcaron los goles. Por la sexta fecha del campeonato de Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo venció 2-1 a All Boys. Los goles del triunfo fueron obra de Emilse Correa, nuevamente de tiro libre y su sexto en el torneo, y de su compañera de ataque, Noemí Gómez, una de las más recientes incorporaciones del club. De esta forma, las Portuarias consiguieron romper una racha negativa de tres partidos sin poder ganar y, además, mantuvieron el invicto jugando como locales en el Estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Las campanenses comenzaron ganando con el gol de Correa a los 33 del primer tiempo: fue un tiro libre directo, fuerte y bombeado, que superó en altura a la arquera Cintia Martínez. Ya en el complemento, las de Floresta aprovecharon un error de la arquera Celina Moya y empataron las acciones con un tanto de Griselda Fernández. Pero apenas minutos después apareció Noemí Gómez (que había anotado un doblete ante Defensa y Justicia pero luego estuvo tres partido sin marcar) y volvió a poner arriba al equipo de Néstor Gómez. La formación Auriazul en este encuentro fue la siguiente: Celina Moya; Yanela Gómez, Nancy Ríos, Soledad Medina, Triana Ocampo; Milagros Soria, Marisa González, Lucila Molinas; Sabrina Ogrine, Emilse Correa y Noemí Gómez. En el complemento ingresaron: Andrea Decezare (por Molinas), Dana Bredle (por Ocampo) y Zoe Torres (por Gómez). Con este resultado, Puerto Nuevo, que tuvo un duro fixture en el arranque de la temporada, llegó a 7 puntos y se ubica en el puesto 13 entre 22 equipos. Los demás resultados de la jornada fueron: Atlas 0-3 Banfield, Argentinos Juniors 3-2 Sarmiento, Estudiantes (BA) 0-1 Comunicaciones, Argentino de Quilmes 2-3 Deportivo Español, Argentino de Rosario 0-3 Luján, Liniers 1-5 Deportivo Merlo, Deportivo Morón 0-0 Lima F.C, Ferro Carril Oeste 3-0 Defensa y Justicia y Atlanta 3-1 Deportivo Armenio. En tanto, fue suspendido Camioneros vs. Almirante Brown. La próxima fecha, séptima del campeonato, tendrá los siguientes partidos: Deportivo Merlo vs. Camioneros, Alte. Brown vs. Argentino de Rosario, Luján vs. Puerto Nuevo, All Boys vs. Argentino de Quilmes, Deportivo Español vs. Atlanta, Deportivo Armenio vs. Estudiantes B.A., Comunicaciones vs. Ferro, Defensa y Justicia vs. Deportivo Morón, Lima vs. Argentinos Juniors, Sarmiento vs. Atlas, y Banfield vs. Liniers.

EL FESTEJO DE LAS CHICAS EN EL VESTUARIO DEL ESTADIO CARLOS VALLEJOS (FOTO: INSTAGRAM @estilolibretyd)





LA CAPITANA MARISA GONZÁLEZ, BALUARTE DEL MEDIOCAMPO AURIAZUL, SUELTA EL PASE ANTE LA MARCA (FOTO: ALLBOYSLOCURA.COM.AR)



