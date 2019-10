La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Breves: Fútbol







HOY, LA SÚPER REVANCHA Esta noche, con el objetivo de revertir la derrota por 2-0 del partido de ida, Boca Juniors recibirá a River Plate en el superclásico que definirá al representante argentino en la final única de la Copa Libertadores de América 2019. El encuentro se disputará en La Bombonera desde las 21.30, con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio y con el argentino Mauro Vigliano a cargo del VAR (y en caso de igualdad de puntos y goles a favor, se desempatará por tantos como visitante). En el Xeneize, el entrenador Gustavo Alfaro no confirmó los titulares para este compromiso y surgen dos dudas en la posible formación, que sería: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Eduardo Salvio, Iván Marcone, Agustín Almendra, Alexis Mac Allister; Mauro Zárate o Carlos Tevez y Jan Hurtado o Ramón Ábila. En tanto, en el Millonario, el DT Marcelo Gallardo sí confirmó la alineación: "los mismos que jugaron la ida". Es decir: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez; Nicolás de la Cruz, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. CHAMPIONS LEAGUE Por la tercera fecha del certamen europeo hoy juegan: Atlético Madrid vs Bayern Leverkusen, Shakhtar vs Dinamo Zagreb, Brujas vs PSG, Galatasaray vs Real Madrid, Juventus vs Lokomotiv Moscu, Manchester City vs Atalanta, Olympiakos vs Bayern Munich y Tottenham vs Estrella Roja. SUPERLIGA: FECHA 10 En el cierre de la 10ª fecha del campeonato de la Superliga, entre domingo y lunes se dieron los siguientes resultados: Aldosivi (Nazareno Solís titular) 1-0 Defensa y Justicia, Gimnasia (LP) 0-1 Unión (SF), Huracán 2-0 San Lorenzo, Rosario Central 0-1 Vélez Sarsfield, Central Córdoba (SdE) 0-1 Estudiantes (LP) y Colón 2-1 Godoy Cruz. Así, las principales posiciones son: 1) Boca y Argentinos, 21 puntos; 3) Lanús, Vélez y Racing, 19 puntos; 6) River y Newells, 18 puntos. PRIMERA B METRO Ayer, en el cierre de la 11ª fecha, Almirante Brown venció 1-0 a Comunicaciones como visitante y Tristán Suárez hizo lo propio, 3-0 ante J.J. Urquiza. De esta manera, ambos equipos lideran ahora la tabla con 21 puntos, dado que San Telmo había igualado 1-1 con Flandria el domingo en Jáuregui. Los demás resultados: San Miguel 1-1 Sacachispas, Los Andes 1-2 Deportivo Armenio y Villa San Carlos 0-0 Fénix. PRIMERA C Por la 13ª fecha ganaron Laferrere (1-0 a Luján) y Cañuelas (1-0 a L.N. Alem) y se mantienen como líderes del Torneo Apertura, ahora con 24 puntos. Los demás resultados: El Porvenir 0-1 Deportivo Español, Berazategui 1-1 Real Pilar, Lamadrid 1-0 Ituzaingo, Dock Sud 2-0 Victoriano Arenas y Argentino de Merlo 2-0 Sportivo Italiano. PRIMERA D Por las derrotas de Atlas (1-0 ante Lugano) y Juventud Unida (3-0 contra Claypole), Liniers se mantiene como único líder del Apertura después de haber igualado 0-0 con Puerto Nuevo en la mañana del sábado. La Topadora suma 16 puntos, mientras que el Portuario tiene 8 y comparte el 9º puesto. Además, por esta séptima fecha, el domingo, Central Ballester igualó 1-1 con Yupanqui, mientras que Sportivo Barracas goleó ayer 4-1 a Deportivo Paraguayo.



