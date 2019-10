La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Rugby:

El Tricolor consiguió un triunfazo, dándole vuelta el marcador a El Retiro, que buscaba gritar campeón en Campana. Fue 31-29, después de estar 13 puntos abajo en el segundo tiempo. En la próxima fecha, el CCC visita a Mercedes. Por la 23ª fecha del campeonato de Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana no sólo logró una gran victoria, sino además una muy necesaria en su lucha por evitar el descenso. El Tricolor se impuso 31-29 sobre el líder El Retiro, que arribó a Campana en busca del triunfo que lo corone campeón y que llegó a estar 13 puntos arriba en el segundo tiempo (ganaba 29-16). Pero el corazón Tricolor pudo más y con un parcial de 15-0 en diez minutos consiguió dar vuelta el marcador y, finalmente, quedarse con la victoria. Un try de Franco Velázquez convertido por Juan Calvi a los 23 minutos de ese segundo tiempo; un penal del propio Calvi a los 30; y un try de Alaguibe a los 32 pusieron 31-29 arriba al CCC, que logró sostener esa mínima diferencia y festejar en su cancha de Chiclana y Luis Costa. En la primera parte, todos los puntos del equipo de nuestra ciudad habían sido anotados por Calvi, que sumó un try, una conversión y tres penales para mantener a Ciudad en juego (El Retiro se fue 22-16 adelante al entretiempo. De esa manera, el apertura terminó el juego con 21 puntos en su cuenta. La formación del CCC en este encuentro fue la siguiente: Santiago Sauton, Didier Galeano, Alan González; Lautaro Nelli, Andrés Moreno; Carlos Díaz, Franco Casanova, Nicolás Toledo; Andrés Kibisz, Juan Calvi; Facundo Cerda, Franco Barco, Franco Velázquez, Bautista Peralta; y Nazareno Alaguibe. Luego ingresaron: Leo Correa, Gabriel Pujol, Cristian Giles Delgui y Enrique Peralta. Con esta victoria, el Tricolor no pudo salir de la última posición por el triunfo de San Miguel sobre el escolta Virreyes, pero sigue dependiendo de sí mismo para evitar el descenso, dado que tiene un partido pendiente ante Las Cañas. Actualmente, Ciudad suma 32 puntos; Varela, 34; y San Miguel, 35. Los últimos dos bajarán a Tercera de manera directa, mientras que 11º y 12º jugarán sendos repechajes de promoción. La otra mala noticia para el equipo campanense es que, en la próxima fecha, anteúltima del campeonato, Varela y San Miguel se enfrentarán entre sí, mientras el Tricolor deberá viajar a Mercedes. Pero después de ganarle al líder tras una remontada de 15 puntos, el envión anímico está. Y ojalá se extienda el próximo sábado. FECHA 24. Los resultados del sábado fueron: Club Argentino 38-13 Atlético Chascomús; La Salle 25-10 Varela Jr; San Miguel 22-19 Virreyes; Tiro Federal de San Pedro 24-22 Gimnasia de Ituzaingó; Los Cedros 34-41 Mercedes; Ciudad de Campana 31-29 El Retiro; y Del Sur 23-23 Las Cañas. FECHA 25. Esta jornada, a disputarse el próximo sábado, tendrá los siguientes encuentros: Mercedes vs Ciudad de Campana, Varela Jr vs San Miguel, Atlético Chascomús vs Las Cañas, El Retiro vs Del Sur, Gimnasia de Ituzaingó vs Los Cedros, Virreyes vs Tiro Federal de San Pedro y Club Argentino vs La Salle.

