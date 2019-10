La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/oct/2019 Breves: Polideportivas







DAVIS: HAY EQUIPO La Asociación Argentina de Tenis confirmó ayer a cuatro de los cinco jugadores que integrarán el equipo que se presentará a las Finales de la nueva Copa Davis: se trata de Diego Schwarztman, Guido Pella, Horacio Zeballos y Leonardo Mayer, quienes estarán en Madrid bajo la capitanía de Gastón Gaudio. En este certamen que comenzará el 18 de noviembre, Argentina conforma el Grupo C junto a Chile y Alemania. GANÓ EL PEQUE Ayer, en el inicio del ATP 500 de Viena, Diego Schwartzman venció 6-4 y 6-4 al francés Pierre-Hugues Herbert y avanzó a la segunda rueda. Por este mismo certamen hoy debutará Guido Pella ante el serbio Aljaz Bedene. En tanto, en el ATP 500 de Basilea se presentará hoy el cordobés Juan Ignacio Londero frente al francés Richard Gasquet. TÍTULO PARA ANDY Dos meses después de un regreso que tenía olor a despedida, tras su segunda operación de cadera, el británico Andy Murray volvió a ganar un torneo al derrotar en la final del ATP 250 de Amberes al suizo Stanislas Wawrinka por 3-6, 6-4 y 6-4. Fue su 46º título como profesional y con los puntos conseguidos saltó ayer desde el puesto 243 hasta el 127 en el ranking mundial. RISATTI EN TOP RACE En la 10ª fecha del Top Race, disputada el domingo en La Plata, Ricardo Risatti (Fiat) se quedó con la victoria y logró su primer éxito del año. El podio lo completaron Agustín Canapino (Mercedes) y Matías Rossi (Toyota). El piloto de Del Viso es el líder del campeonato con 255 puntos. Después se ubican Franco Girolami (Mitsubishi) con 243 y Canapino, con 218. Las últimas dos carreras, con sede a confirmar, se realizarán el 17 de noviembre y el 22 de diciembre. JOSITO, SIETE AÑOS DESPUÉS En la 10ª fecha del Turismo Nacional, que se corrió el domingo en San Jorge, Luis José Di Palma (Peugeot) volvió a festejar un triunfo en la Clase 3 después de siete años. El podio lo completaron Matías Muñoz Marchesi (Toyota) y Antonino García (Ford). El líder del campeonato es José Manuel Urcera (Honda), que fue 8º y llegó a los 244 puntos. Más atrás se ubican Emanuel Moriatis (Ford) y Leonel Pernía (Volkswagen) con 209 y 202 puntos, respectivamente. La próxima fecha será el 17 de noviembre en Rosario. BÁSQUET: SÚPER 20 En la continuidad del Súper 20, el domingo por la noche se registraron triunfos de San Lorenzo, Quimsa de Santiago del Estero, La Unión de Formosa y Gimnasia de Comodoro Rivadavia. En el Grupo A manda Regatas de Corrientes (6-1); en el B, lo hacen Instituto de Córdoba y Olímpico de La Banda (4-2); en el C, Ferro Carril Oeste y Obras Santiarias (4-2); y en el D, San Lorenzo de Almagro (5-1). RUGBY: SEMIFINALES El fin de semana quedaron definidos los semifinalistas del Mundial de Rugby que se está disputando en Japón. El sábado, Inglaterra dio otro sólido paso al vencer 40-16 a Australia; mientras que Nueva Zelanda aplastó 46-14 a Irlanda. Del otro lado del cuadro, el domingo, Sudáfrica le puso fin al sueño de Japón al vencerlo 26-3; mientras que Gales le ganó 20-19 a Francia, que penó por no aprovechar su momento en el primer tiempo y, sobre todo, por la expulsión de Vahaamahina en el arraque del complemento. El sábado jugarán Inglaterra vs All Blacks y el domingo, Springbooks vs Gales.



Breves: Polideportivas

