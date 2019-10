Un rescatista y un profesional médico se trasladaron en lancha para socorrer a una vecina con posible fractura de una de sus piernas. Fue derivada al hospital municipal. Defensa Civil y SAME brindaron asistencia a una vecina de la isla que había sufrido una caída. Tras su rescate en lancha, fue trasladada al hospital San José para su atención. El hecho sucedió este martes y demandó la intervención de la Mesa de Enlace del Municipio que coordinó en forma rápida y eficaz el auxilio de la mujer que habría sufrido la fractura de la pierna izquierda y permanecía tirada e inmóvil en uno de los caminos de la isla. Ante ello, una ambulancia del SAME se trasladó hasta la costa del río y uno de los profesionales médicos abordó una lancha guiada por personal de Defensa Civil. La embarcación recorrió más de 2 kilómetros aguas abajo sobre el margen derecho del atracadero de barco del INTA Campana. Una vez en el lugar, los agentes contuvieron a la mujer e inmovilizaron su pierna para luego emprender el viaje de regreso y trasladarla al nosocomio local para su atención.





Defensa Civil y SAME actuaron en conjunto para brindar la asistencia.





Una ambulancia del SAME esperaba a la mujer en la costa del río para trasladarla al hospital.

#Dato Exitoso y rápido rescate de Defensa Civil en la islas (inta). Una mujer con posible quebradura en la pierna. En conjunto con Same y Mesa de Enlace se gestionó traslado al Hospital de #Campana, luego de ser asistida la llevan en silla de ruedas hasta su casa en la isla. pic.twitter.com/z9rgBANP79 — Daniel Trila (@dantrila) October 23, 2019

Defensa Civil y SAME brindaron asistencia a una mujer en la isla

