Piden que se muestre "quiénes vandalizaron la plaza" Solicitadas en la Edición Explicó que "fue vandalizada y sufrió pintadas en distintas partes, incluida la base del mástil" y apuntó contra "militantes peronistas". Desde Juntos por el Cambio repudiaron los hechos: "No queremos esto para Campana". Ayer por la mañana, desde el Municipio se informó que "tras el acto de campaña realizado en Campana por (Axel) Kicillof y (Rubén) Romano" en la plaza Eduardo Costa, "militantes peronistas vandalizaron el principal espacio público de la ciudad". "Este martes, la plaza Eduardo Costa apareció con pintadas en la base del mástil y otros sectores que habían sido puestos en valor recientemente por el Municipio", remarcaron, al tiempo que manifestaron que "estos actos de vandalismo fueron repudiados por los vecinos, muchos a través de mensajes en las redes sociales, expresando su bronca y descontento por los daños ocasionados". A su vez, desde el Municipio informaron que personal del área de Parques y Jardines se ocuparía de volver a poner en condiciones la plaza que a diario disfrutan cientos de campanenses. REPUDIO DE JUNTOS POR EL CAMBIO "Esto es lo que no queremos para Campana", aseveraron desde Juntos por el Cambio al hacer referencia a "los daños que ocasionó el kirchnerismo tras el acto de Kicillof y Romano" en la plaza Eduardo Costa. "Imagínense si hacen esto ahora, lo que harán si gobiernan la ciudad y la provincia", agregaron. "A media mañana, militantes estaban tratando de enmendar los daños ocasionados para que los vecinos no los notaran, pero ya era tarde", remarcaron, haciendo referencia a "la rapidez con la que se viralizaron las fotos y se hizo sentir el malestar en las redes sociales". Además, desde Juntos por el Cambio aseguraron que "el kirchnerismo es sinónimo de caos; y eso se vio reflejado en esta lamentable acción vandálica". Finalmente concluyeron: "No podemos permitir volver atrás para vivir una vez más la violencia de esta gente. Su mezquindad política, no les permite ver que con estas acciones vandálicas solo perjudican a los vecinos y los espacios públicos".



LAS IMÁGENES DIFUNDIDAS DESDE EL MUNICIPIO CON LAS PINTADAS.



Desde el Municipio:

Lamentan "daños provocados tras el acto de Kicillof y Romano" en la plaza Eduardo Costa

