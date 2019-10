Fue a unos 100 metros de la Feria. Provenía de San Nicolás para proveer a una obra que tiene lugar en el centro. Un despliege no menor que involucró a Defensa Civil, Dirección de Tránsito y dos móviles del Comando Patrulla Campana, tuvo lugar ayer en la Av. Rivadavia a unos 100 metros de la Feria. El camión, que transportaba una carga de ladrillos huecos, se dirigía mano al Arco cuando al morder la banquina, se desestabiliza y pierde parte de su carga, que tenía por destino una obra que tiene lugar en el centro de nuestra ciudad. Mientras se organizaba el operativo, no faltaron los vivos de siempre quienes comenzaron a levantar ladrillos sanos para llevárselos, pero la cosa no pasó a mayores y fueron rápidamente disuadidos por la policía. Defensa Civil fue la encargada de limpiar la cinta asfáltica para evitar nuevos accidentes, al tiempo que colaboró con el camionero para volver a acomodar la carga y continuar con su viaje. "Tenía el ingreso autorizado a la ciudad. De no haber sido así, y por ser un transporte pesado, le habríamos retenido el vehículo", comentó al respecto Alejandro Barja, quien se hizo presente en el lugar.

Camión pierde ladrillos en la Av. Rivadavia

